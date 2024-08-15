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Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Агент счастья»

15 августа
2024 год

Новости кино >>
15 августа 2024
С 5 по 15 сентября в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт в десятый раз пройдет международный фестиваль «Докер», показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. За десять дней зрители увидят и обсудят вместе с авторами, психологами и журналистами 56 новых фильмов из 30 стран мира, большинство из которых покажут в России впервые. Лучшие картины «Докера 2024» также будут демонстрироваться в Санкт-Петербурге и Ярославле, сообщает пресс-служба смотра.

Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Агент счастья»
фото: пресс-служба смотра

Фестиваль «Докер» состоит из двух основных конкурсных программ — полный и короткий метр, — по итогам которых международное жюри и зрители вручат призы в 7 номинациях. Параллельно состоятся показы специальной секции о ментальном здоровье «Док Терапия», все сеансы которой пройдут с последующим разбором с психологами и психотерапевтами. Программа «Let IT dok!» впечатлит зрителей новым взглядом на информационные технологии и современный цифровой мир, а секция отечественного кино «Док Станция» представит 15 неординарных историй, снятых в самых разных регионах страны. По итогам зрительского голосования в этих двух программах будут выбраны победители. Программа «космического дока» Doker Space kids познакомит детей, подростков и их любознательных родителей с историями о нашей Вселенной, которая ближе, чем кажется.

Фестиваль откроется в Москве российской премьерой громкого фестивального хита этого года «Агент счастья» — об измерении человеческого счастья в загадочном и малоизученном Бутане. В последние годы эта страна стала известна внешнему миру благодаря философии развития и абстрактной науке «Валового национального счастья», которая там появилась еще в 90-х. Счастливый индекс граждан измеряется исследователями счастья, которые ездят по стране, и на основе результатов составляются 5-летние планы развития. Главный герой фильма Амбер — один из таких агентов, опрашивающий людей, при этом сам остается безнадежным романтиком, естественно, мечтающим о собственном счастье. Лента неизбежно погрузит каждого зрителя, независимо от того, откуда он родом и каков его социальный статус, в глубокие размышления о том, что делает его по-настоящему счастливыми.

В главной конкурсной программе этого года — 12 историй из Буркина-Фасо, Венгрии, Израиля, Италии, Канады, Китая, Мексики, Марокко, России, Сербии, Турции и Франции. Как говорит программный директор фестиваля Анастасия Тарасова, Россия в основном конкурсе заявлена двумя фильмами, что до сих пор являлось редкостью для «Докера». Мелодрама Елены Ласкари «Можно я не буду умирать?» — глубокая и важная история про отношения, в которых мать и ее неизлечимо больная дочь пытаются выстроить здоровые границы. Военная драма «Среди мертвых, среди живых» — мощное высказывание о текущей трагедии с бережным и вдумчивым повествованием свидетеля — это вторая работа Алены Полуниной о событиях на Донбассе с 2015 года. Две картины представляют Мексику. Монохромный ЧБ-арт «Хостел» — коллективная мозаика обитателей сюрреалистического пространства, и совершенно противоположный ему антинуар в духе вестерна «Белая гвардия», где солнце жаркими лучами освещает террор и насилие, которые творятся в мексиканских провинциях. Семейная сага с оттенками магии «Аль Джанат — исходный рай» из Буркина-Фасо вызовет у зрителя культурный шок, а китайская картина «Горько-сладкая баллада», где жанр заложен уже в самом названии, поразит не меньше сценами из социальной жизни Пекина, где героиня в передаче эмоций даже ломает «четвертую стену», что совершенно нетипично для китайских авторов. Есть в конкурсе и интимная автобиография — это новый фильм израильского режиссера Ефима Грабого «Текстура лжи». Имеется и блестящий фильм-портрет из Венгрии, безжалостный и жизнеутверждающий, под названием «Я не умру». Италия представляет в конкурсе две прекрасные мелодрамы «Ромина» и «Молодость». Турция предстает перед зрителем в образе парка развлечений в драме «Колесо обозрения». А фильм из Марокко охвачен историческим экскурсом в 1950-е, «Мора все еще здесь» проливает свет на трагическую историю, о которой все долго молчали.

Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Агент счастья»
фото: кадр из фильма «Мора всё еще здесь»

Во второй по значимости программе фестиваля — конкурсе коротких метров — можно будет увидеть 15 лаконичных и выразительных работ из разных точек Земли. Полный список участников представлен на сайте смотра. В состав жюри фестиваля вошли танзанийский режиссер, профессор кино и кинокритик Мартин Мхандо, оператор Алишер Хамидходжаев, продюсер в документальном и игровом кино, соучредитель независимой кинокомпании Titanio Films Лилиана Кавасэ, режиссер, оператор и продюсер, лауреат множества кинофестивалей Арун Бхаттараи, режиссер, продюсер и сценарист, основатель продюсерской компании KARBE FILM Лена Карбе и кинокритики Алина Герман.

Параллельно с кинопоказами совместно с Фондом поддержки регионального кинематографа будут организованы профессиональные дискуссии с акцентом на драматургии в неигровом кино. В качестве спикеров выступят режиссеры, сценаристы, кинокритики Михаил Местецкий, Всеволод Коршунов, Татьяна Соболева, зарубежные эксперты Мартин Мхандо и Лена Карбе, и многие другие.
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