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Сразу три новые дорамы станут доступны для просмотра в России

15 августа
2024 год

Новости кино >>
15 августа 2024
На Иви в августе состоится мировая премьера сразу трех эксклюзивных дорам. Новые серии появляются на платформе следом за эфиром в Корее и сразу — в профессиональной озвучке. Зрителей ждут романтичная история о втором шансе для первой любви «Совпадение ли это?», напряженная драма о темных семейных тайнах «Идеальная семья» и юридический триллер о поиске справедливости «Ваша честь», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сразу три новые дорамы станут доступны для просмотра в России
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Дорама «Совпадение ли это?» расскажет об анимационном продюсере Хон Чжу, которой еще нет тридцати, а она уже разочаровалась в любви. Вина лежит на красавчике по имени Кан Ху-ен, который разбил ей сердце в старших классах. Одаренный и успешный, он уехал учиться в США и стал финансовым консультантом. Никто из них двоих не мечтал о воссоединении, но вот, спустя десять лет они неожиданно оказываются вместе в кафе. Эта случайная-неслучайная встреча выбивает у Хон Чжу и Ху-ена почву из-под ног.

Главный герой проекта «Ваша честь» Сон Пан Хо – принципиальный судья с идеальной репутацией, чья карьера, честное имя и привычная жизнь оказываются под угрозой, когда его сын серьезно нарушает закон. Сбив человека, парень сбегает с места преступления. Отец надеется уладить ситуацию, но вскоре оказывается, что жертва – сын влиятельного мафиози, который ждет правосудия. Сон Пан Хо предстоит сделать невозможный выбор между отцовскими чувствами, справедливостью и законом.

Сюжет «Идеальной семьи» закручивается вокруг Чхве Сон-хи, которая была удочерена супругами Чхве Джин-хеком и Ха Ын-чжу, потерявшим в аварии сына. Девушка выросла в любви и заботе приемных родителей. Ради дочки Чхве Джин-хек даже оставил солидную должность прокурора, став адвокатом. Сама Чхве Сон-хи прекрасно учится в школе и дружит с одноклассниками. Но одна трагедия навсегда переворачивает жизнь, казалось бы, идеальной семьи. При загадочных обстоятельствах погибает лучший друг девушки Кен-хо. Расследование запускает маятник недоверия, и скоро друзья и родственники Сон-хи начинают подозревать друг друга.
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№ 1
Киноман1985   15.08.2024 - 19:19
Не удивлюсь, если ярые дорамисты уже их видели). читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Ваша честьИдеальная семьяСовпадение ли это?

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Сразу три новые дорамы станут доступны для просмотра в России фотографии
Сразу три новые дорамы станут доступны для просмотра в России фотографии
Сразу три новые дорамы станут доступны для просмотра в России фотографии
Сразу три новые дорамы станут доступны для просмотра в России фотографии
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