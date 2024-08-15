Не просто актриса: Ангелина Стречина и Роман Васильев в тизер-трейлере фильма «Любовь Советского Союза»

На пресс-конференции, приуроченной к старту Московской международной недели кино, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
представил тизер-трейлер исторической драмы «Любовь Советского Союза
» в постановке Никиты Высоцкого
и Ильи Лебедева
(«Союз спасения. Время гнева
»).
«Любовь Советского Союза». Тизер-трейлер
Фильм о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям. О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле. О времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза.
«Действие нашей новой картины происходит по большей части в Москве 30-х годов
, — рассказал Константин Эрнст. — Столица сама по себе — это потрясающая локация для съемок, но Москва тех лет, она совершенно особенная. Авангардная, конструктивистская, легкая. Когда еще не пришло время тяжелого послевоенного ампира. В «Любви Советского Союза» мы показываем Москву влюбленными глазами. Собственно, многие объекты из тех 30-х годов сохранились и блестяще отреставрированы. Они послужили нам съемочной площадкой — Северный Речной вокзал, павильоны ВДНХ и другие
».
Главные роли в картине исполнили Ангелина Стречина
, Роман Васильев
, Кирилл Кузнецов
, Игорь Петренко
, Ангелина Поплавская
, Роман Мадянов
, Владимир Виноградов
, Александр Устюгов
, Антон Момот
, Максим Керин
, Софья Эрнст
, Илья Шакунов
, Сергей Жарков
, Екатерина Стеблина
, Алексей Варущенко
, Олег Абалян
, Фёдор Федотов
, Елена Муравьёва
и другие.
«Моя героиня — своенравная, упрямая девушка, которая знает, чего хочет
, — поделилась Ангелина Стречина. — И, возможно, поэтому ей открываются все двери. Максимально бесстрашный человек, ничего не боится. Просто любит жить, любит жизнь во всех ее проявлениях... Есть люди, у которых своей энергии в избытке, они ее излучают на всех вокруг. Галина как раз такая. У нее хватает сил на все: и на театр, и на кино, и на людей. Она — как огромная сияющая звезда
».
В широкий прокат «Любовь Советского Союза
» выйдет 7 ноября.
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