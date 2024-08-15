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Не просто актриса: Ангелина Стречина и Роман Васильев в тизер-трейлере фильма «Любовь Советского Союза»

15 августа
2024 год

Новости кино >>
15 августа 2024
На пресс-конференции, приуроченной к старту Московской международной недели кино, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст представил тизер-трейлер исторической драмы «Любовь Советского Союза» в постановке Никиты Высоцкого и Ильи ЛебедеваСоюз спасения. Время гнева»).

«Любовь Советского Союза». Тизер-трейлер

Фильм о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям. О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле. О времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза.

«Действие нашей новой картины происходит по большей части в Москве 30-х годов, — рассказал Константин Эрнст. — Столица сама по себе — это потрясающая локация для съемок, но Москва тех лет, она совершенно особенная. Авангардная, конструктивистская, легкая. Когда еще не пришло время тяжелого послевоенного ампира. В «Любви Советского Союза» мы показываем Москву влюбленными глазами. Собственно, многие объекты из тех 30-х годов сохранились и блестяще отреставрированы. Они послужили нам съемочной площадкой — Северный Речной вокзал, павильоны ВДНХ и другие».

Не просто актриса: Ангелина Стречина и Роман Васильев в тизер-трейлере фильма «Любовь Советского Союза»

Главные роли в картине исполнили Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Игорь Петренко, Ангелина Поплавская, Роман Мадянов, Владимир Виноградов, Александр Устюгов, Антон Момот, Максим Керин, Софья Эрнст, Илья Шакунов, Сергей Жарков, Екатерина Стеблина, Алексей Варущенко, Олег Абалян, Фёдор Федотов, Елена Муравьёва и другие.

«Моя героиня — своенравная, упрямая девушка, которая знает, чего хочет, — поделилась Ангелина Стречина. — И, возможно, поэтому ей открываются все двери. Максимально бесстрашный человек, ничего не боится. Просто любит жить, любит жизнь во всех ее проявлениях... Есть люди, у которых своей энергии в избытке, они ее излучают на всех вокруг. Галина как раз такая. У нее хватает сил на все: и на театр, и на кино, и на людей. Она — как огромная сияющая звезда».

В широкий прокат «Любовь Советского Союза» выйдет 7 ноября.
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Не просто актриса: Ангелина Стречина и Роман Васильев в тизер-трейлере фильма «Любовь Советского Союза» фотографии
Не просто актриса: Ангелина Стречина и Роман Васильев в тизер-трейлере фильма «Любовь Советского Союза» фотографии
Не просто актриса: Ангелина Стречина и Роман Васильев в тизер-трейлере фильма «Любовь Советского Союза» фотографии
Не просто актриса: Ангелина Стречина и Роман Васильев в тизер-трейлере фильма «Любовь Советского Союза» фотографии
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