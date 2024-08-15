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Нас и в Адлере неплохо кормят: Никита Кологривый заводит говорящую птицу в трейлере комедии «Возвращение попугая Кеши»

15 августа
2024 год

Новости кино >>
15 августа 2024
В сети появился официальный трейлер семейной комедии «Возвращение попугая Кеши» режиссёра Олега АсадулинаЧестный развод-2»).

«Возвращение попугая Кеши»

В руках у Митяя, школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную попугаиху, с которой их когда-то давно разлучили.

Ведущие роли в фильме сыграли Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова, Алексей Дмитриев, Артур Бичахчян и Наталья Коренная. Говорящего попугая озвучивает Гарик Харламов. Ещё в фильме снялись обезьяны, удав, страус, еноты, медведь и тигр.

Нас и в Адлере неплохо кормят: Никита Кологривый заводит говорящую птицу в трейлере комедии «Возвращение попугая Кеши»

«Я сам с нетерпением жду, когда смогу пойти посмотреть со своим детьми законченный фильм в кинотеатр, — признался продюсер Георгий Малков. — Думаю, что представленный сегодня трейлер создаст такое же ожидание у всех, кто его увидит. Яркий, увлекательный, с интересными персонажами в лице Никиты Кологривого и говорящего попугая с голосом Гарика Харламова. Путешествие из летнего Сочи в холодную Москву добавит осени немного красок и позволит каждому окунуться в детство! Мне кажется, у нас есть все компоненты для того, чтобы стать зрительским хитом!».

На больших экранах «Возвращение попугая Кеши» стартует 31 октября.
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Возвращение попугая Кеши

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Нас и в Адлере неплохо кормят: Никита Кологривый заводит говорящую птицу в трейлере комедии «Возвращение попугая Кеши» фотографии
Нас и в Адлере неплохо кормят: Никита Кологривый заводит говорящую птицу в трейлере комедии «Возвращение попугая Кеши» фотографии
Нас и в Адлере неплохо кормят: Никита Кологривый заводит говорящую птицу в трейлере комедии «Возвращение попугая Кеши» фотографии
Нас и в Адлере неплохо кормят: Никита Кологривый заводит говорящую птицу в трейлере комедии «Возвращение попугая Кеши» фотографии
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