Нас и в Адлере неплохо кормят: Никита Кологривый заводит говорящую птицу в трейлере комедии «Возвращение попугая Кеши»

В сети появился официальный трейлер семейной комедии «Возвращение попугая Кеши
» режиссёра Олега Асадулина
(«Честный развод-2
»).
«Возвращение попугая Кеши»
В руках у Митяя, школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную попугаиху, с которой их когда-то давно разлучили.
Ведущие роли в фильме сыграли Никита Кологривый
, Оксана Акиньшина
, Марк Юсеф
, Роман Курцын
, Ефим Шифрин
, Ирина Безряднова
, Никита Дювбанов
, Алиса Руденко
, Наталья Потапова
, Алексей Дмитриев
, Артур Бичахчян
и Наталья Коренная
. Говорящего попугая озвучивает Гарик Харламов
. Ещё в фильме снялись обезьяны, удав, страус, еноты, медведь и тигр.
«Я сам с нетерпением жду, когда смогу пойти посмотреть со своим детьми законченный фильм в кинотеатр
, — признался продюсер Георгий Малков
. — Думаю, что представленный сегодня трейлер создаст такое же ожидание у всех, кто его увидит. Яркий, увлекательный, с интересными персонажами в лице Никиты Кологривого и говорящего попугая с голосом Гарика Харламова. Путешествие из летнего Сочи в холодную Москву добавит осени немного красок и позволит каждому окунуться в детство! Мне кажется, у нас есть все компоненты для того, чтобы стать зрительским хитом!
».
На больших экранах «Возвращение попугая Кеши
» стартует 31 октября.
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