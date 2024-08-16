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Концерт Юлии Пересильд и посвящение Сергею Соловьеву: фестиваль «Короче» объявил программу мероприятий

16 августа
2024 год

Новости кино >>
16 августа 2024
XII российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче», который откроется в Калининграде уже на следующей неделе, представил внеконкурсную программу, программу летнего кинотеатра и спецсобытия.

Концерт Юлии Пересильд и посвящение Сергею Соловьеву: фестиваль «Короче» объявил программу мероприятий
фото: соцсети фестиваля

21 августа начнет свою работу традиционная площадка фестиваля — Летний кинотеатр в Центральном парке Калининграда. В рамках открытия кинотеатра состоится концерт актрисы Юлии Пересильд и ее музыкального проекта «Мандрагора». Летний кинотеатр будет работать все дни фестиваля — калининградцы и гости города смогут посмотреть знаковые российские картины «Летучий корабль», «Вызов», «По щучьему велению», а также победителя дебютной программы фестиваля прошлого года фильм «Бери да помни».

Ежегодно фестиваль представляет большую внеконкурсную программу короткометражных фильмов, которая разбита на тематические блоки: в этом году это «Короче. Премьеры», где собраны яркие фильмы, не вошедшие в основной конкурс; «Короче. Связи», куда вошли ленты, посвященные непростым и парадоксальным контактам между людьми, «Короче. Экстра» — коллекция причудливых как человеческих, так и кинематографических связей и стилей. А также блоки «Короче. Комедия», «Короче. Драма», «Короче. Юность» и «Короче. Детям» — короткометражки для самых маленьких зрителей, которые также будут интересны и взрослым. Традиционно отборщики короткометражной секции Вадим Рутковский и Надежда Королева представят свои собственные подборки. Показы внеконкурсной программы пройдут в кинотеатре «Заря» 21, 22, 23 и 24 августа.

Специальная программа будет посвящена памяти Сергея Соловьева, которому в этом году могло бы исполниться 80 лет. Откроет показ первый кинематографический опыт великого режиссера — элегия «Взгляните на лицо». Также в программу вошли студенческие фильмы его титулованных учеников — «Йя-Хха» Рашида Нугманова, «Сон в летнее утро» Федора Бондарчука, «До востребования» Анны Меликян, «Здесь и сейчас» Павла Королько. Вечер памяти пройдет 24 августа.

Фестиваль «Короче» продолжает образовательную программу - в этом году Лаборатория «Короче» пройдет в партнерстве с журналом «Искусство кино» - после каждого конкурсного блока короткометражной программы все участники смогут получить подробный разбор своих работ от режиссера, сценариста Натальи Мещаниновой и главного редактора «Искусство кино», кинокритика Никиты Карцева.
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фильмы
Бери да помниВзгляните на лицоВызовДо востребованияЛетучий корабльПо щучьему велениюСон в летнее утро

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