Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит снимется в новой части «Елок»

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит сыграет одну из главных ролей в фильме «Елки 11». Это будет первое появление актера в российском кино. Компанию артисту составит Рузиль Минекаев, уточняет пресс-служба проекта.
фото: en.prothomalo.com
«Я давно слежу за творчеством кинокомпании "Базелевс", и, посмотрев "Елки", сразу согласился участвовать в этом празднике» — поделился Озчивит. Съемки пройдут 25 августа в Альметьевске. «Для нас участие Бурака Озчивита в фильме — большая честь и не случайность, после успешного опыта с нашим фильмом "Ходжа Насреддин" мы планируем несколько проектов совместного производства с Турцией, и в целом тюркское направление для нас становится приоритетным», — рассказал генеральный директор кинокомпании «Базелевс» Тимур Асадов.
Компанию в Альметьевске Бураку Озчивиту, помимо Рузиля Минекаева, также составят Кристина Бабушкина и Маша Раскина. Возвращение «пацана» в Татарстан не случайно, ведь в франшизу вернулась продюсер Галина Стрижевская, делавшая перерыв на 8 и 10 части «Елок». «В этот раз мы постарались вернуть звездный состав "Елок" как в кадре, так и за кадром, очень надеемся, что зритель это почувствует, а результаты будут стремиться к первым частям» — прокомментировала Галина Стрижевская.
В режиссерском кресле звездной новеллы ветеран «Елок» Александр Карпиловский. Кроме него, в новом фильме франшизы примут участие и другие опытные «елочники» Александр Котт и Сергей Трофимов. Креативным продюсером и сценаристом одиннадцатых «Елок» стал Петр Внуков. Продюсерами выступили Тимур Асадов, Лала Рустамова, Ара Хачатрян и Мария Затуловская. Имена остального актерского состава фильма пока не раскрываются. Съемки продолжатся в Москве. Комедия выйдет в кинотеатрах 19 декабря 2024 года. Дистрибьютором картины станет компания «НМГ Кинопрокат».
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