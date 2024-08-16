Фестиваль «Окно в Европу» объявил победителей

В конкурсе неигрового кино специальным призом за лучший дебют отметили фильм «Скворечник» Екатерины Зиновьевой. Особого упоминания удостоились герои фильма «Бюро» Пабло Рохаса и ленты «Хранитель форта Красная горка» Елизаветы Берновой. Лучшим анимационным фильмом назвали «Ручей, бегущий в горы» Александра Храмцова. Спецприз жюри достался картине «Спать хочется» Игоря Волошина, а особым упоминанием отметили работы «Дождь-подросток» Марии Савенковой (за легкое касание темы одиночества, за умение отпускать и жить на паузе чувств) и «Не включайте свет» Алексея Игнатова (за безошибочное понимание синоптического языка детства).
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