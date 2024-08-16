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Фестиваль «Окно в Европу» объявил победителей

16 августа
2024 год

Новости кино >>
16 августа 2024
В Выборге состоялась церемония закрытия фестиваля «Окно в Европу». Главный приз в игровой категории получила драма «Филателия» Натальи Назаровой. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Фестиваль «Окно в Европу» объявил победителей
фото: oknofest.com

Также в игровой секции специального приза жюри удостоилась картина «Наступит лето» Кирилла Султанова «за актерский ансамбль завтрашнего дня». Спецприз за лучший дебют достался картине «Ровесник» Федора Кудрявцева. Кроме того, еще один специальный приз жюри присудили режиссеру Малике Мухамеджан и оператору Артему Исаеву «за уникальный киноязык и поэтическую визуализацию» в фильме «Ласточка». Особого упоминания жюри удостоились Максим Стоянов и Алина Ходжеванова за пронзительный актерский дуэт в картине «Филателия».

В конкурсе неигрового кино специальным призом за лучший дебют отметили фильм «Скворечник» Екатерины Зиновьевой. Особого упоминания удостоились герои фильма «Бюро» Пабло Рохаса и ленты «Хранитель форта Красная горка» Елизаветы Берновой. Лучшим анимационным фильмом назвали «Ручей, бегущий в горы» Александра Храмцова. Спецприз жюри достался картине «Спать хочется» Игоря Волошина, а особым упоминанием отметили работы «Дождь-подросток» Марии Савенковой (за легкое касание темы одиночества, за умение отпускать и жить на паузе чувств) и «Не включайте свет» Алексея Игнатова (за безошибочное понимание синоптического языка детства).

Главный приз конкурса «Выборгский счет» носит имя одного из основателей фестиваля Армена Медведева. Награда досталась картине «Особенности национальной больницы» Станислава Светлова. Диплом победителя рейтинга кинокритиков «5 звезд» разделили фильмы «Филателия» и «Ласточка». Диплом Гильдии продюсеров России достался картине «Затерянные» Романа Каримова. Лента также получила награду президента фестиваля. Приз медиаконгресса «Содружество журналистов» за лучший сценарий вручили «Правилам Филиппа» Романа Косова. Приз киностудии «НЭЦКИ» имени Саввы Кулиша достался «Легендам вечных снегов» Алексея Романова.
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