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Кузьма Сапрыкин и Алина Алексеева попытаются создать семью в комедии «Мы рожаем»

16 августа
2024 год

Новости кино >>
16 августа 2024
Стартовали съемки новой полнометражной комедии «Мы рожаем» с Кузьмой Сапрыкиным, Алиной Алексеевой и Яном Цапником в главных ролях. Лента производства «ДА продакшн» совместно с Okko планируется к выпуску в широкий кинотеатральный прокат 14 февраля 2025 года, после чего она эксклюзивно появится в библиотеке онлайн-кинотеатра. Как сообщает пресс-служба Okko, автором идеи и режиссером фильма стал Дмитрий Суворов, ранее работавший над проектами «Непослушная» и «Ждун».

Кузьма Сапрыкин и Алина Алексеева попытаются создать семью в комедии «Мы рожаем»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По сюжету между молодыми соседями по подъезду Аней (Алина Алексеева) и Димой (Кузьма Сапрыкин) не было ничего общего. Аня сбежала от властных родителей (Ян Цапник и Анастасия Панина), чтобы покорить Москву и доказать, что может стать успешной без их поддержки. Дима же, напротив, застрял на попечении у мамы (Анна Уколова) и папы (Сергей Степин) без шансов наладить личную жизнь, ведь жить в одной квартире с его причудливыми родителями не сможет ни одна нормальная девушка. Тем более, такая самостоятельная и независимая, как Анна, которая продолжает подниматься по карьерной лестнице, ломая все на своем пути. Что касается Димы, то он образец классического неудачника, застрявшего с родителями в двухкомнатной квартире. Он не ставит перед собой никаких грандиозных задач и мечтает прожить жизнь не напрягаясь. Но однажды, как часто и бывает, что-то идёт не так. Теперь к планам Ани и Димы добавилась фраза: «Поздравляем! У вас будет ребенок!».

«Наш проект уникален тем, что подобных в российском кино пока не было. Обычно как, сначала происходит знакомство, первое свидание, а уже потом всё остальное. У нас же все наоборот: два незнакомых человека случайно сделали ребенка в порыве эмоций и решают попробовать примерить на себя роль папы и мамы. В этом и уникальность нашей истории. Он ― абсолютно несамостоятельный и живет с родителями, а она наоборот ― сильная, независимая и решительная. Совершенно не готовые к подобной жизни люди сталкиваются с новыми реалиями и пытаются создавать семью. В итоге появляется интрига ― смогут ли они быть вместе и воспитывать ребенка или разойдутся? И с кем тогда останется ребенок? Мы необычно раскрываем их характеры через отношения с родителями. Во время работы над сценарием мы по друзьям и знакомым реально собирали истории взаимоотношений родителей и их детей, которые ожидают ребенка. Мой соавтор сценария ― отец четырех детей, поэтому его опыт нам очень пригодился. В любом случае — это будет смешная, трогательная и очень жизненная история (либо вам это предстоит, либо вы уже прошли через рождение ребенка). Это будет кино про всех нас», — говорит режиссер.

Оператором картины выступит Михаил Келим, работавший над сериалом «Открытый брак». Продюсерами новой полнометражной комедии стали Дмитрий Суворов, Анна Суворова-Корнилюк, Антонина Руже, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская и Гавриил Гордеев.
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обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   16.08.2024 - 15:57
разве такого не было? :" Наш проект уникален тем, что подобных в российском кино пока не было "........ да было и не раз. читать далее>>
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Ждун в киноМы рожаемНепослушнаяОткрытый брак

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Кузьма Сапрыкин и Алина Алексеева попытаются создать семью в комедии «Мы рожаем» фотографии
Кузьма Сапрыкин и Алина Алексеева попытаются создать семью в комедии «Мы рожаем» фотографии
Кузьма Сапрыкин и Алина Алексеева попытаются создать семью в комедии «Мы рожаем» фотографии
Кузьма Сапрыкин и Алина Алексеева попытаются создать семью в комедии «Мы рожаем» фотографии
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