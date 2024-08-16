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Премьера второго сезона сериала «Что делать женщине, если…» с Еленой Лядовой состоится 26 августа

16 августа
2024 год

Новости кино >>
16 августа 2024
Продолжение сериала по сценарию Александра Цыпкина «Что делать женщине, если…» с Еленой Лядовой в главной роли стартует 26 августа в Okko. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Премьера второго сезона сериала «Что делать женщине, если…» с Еленой Лядовой состоится 26 августа
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В продолжении истории главная героиня — успешный адвокат Анна, которая так и не смогла выбрать из двух претендентов на свое сердце в первом сезоне, сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи, что однако не помешает ей попасть в новые любовные разборки, но на этот раз лучшей подруги Ларисы, ее мужа и двух его любовниц.

«Я уверен, что после каждой серии будут жаркие споры, потому что, несмотря на отчаянную комедийность всех ситуаций, вопрос мы зрителям задаем серьезный: а что реально делать женщине, если…? И далее целый список очень знакомых всем сюжетов, от честности в отношениях с лучшей подругой, муж которой неверен, до попыток понять природу созависимых отношений людей разных возрастов», — говорит Александр Цыпкин.

Компанию Елене Лядовой составят знакомые по первому сезону герои Гоши Куценко, Агриппины Стекловой, Антона Филипенко, Александра Робака, Макара Хлебникова, а также новые персонажи в исполнении Елены Николаевой, Игоря Верника, Валери Зоидовой, Сергея Епишева и других. Режиссером-постановщиком второго сезона запутанной истории современных отношений снова выступил Алексей Кузмин-Тарасов, соавторами сценария также стали Владимир Васильев, Юлия Абрамчик и Алексей Киселев.
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обсуждение >>
№ 1
Тульский парень   16.08.2024 - 17:38
читал мнения по первому сезону, они разделились поровну. где-то так и выглядит на первый взгляд, золотая середина. читать далее>>
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Юлия АбрамчикВладимир Васильев (XVI)Игорь ВерникСергей ЕпишевВалери ЗоидоваАлексей КиселевАлексей Кузьмин-Тарасов (II)Гоша КуценкоЕлена ЛядоваЕлена НиколаеваАлександр РобакАгриппина СтекловаАнтон ФилипенкоМакар ХлебниковАлександр Цыпкин
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Премьера второго сезона сериала «Что делать женщине, если…» с Еленой Лядовой состоится 26 августа фотографии
Премьера второго сезона сериала «Что делать женщине, если…» с Еленой Лядовой состоится 26 августа фотографии
Премьера второго сезона сериала «Что делать женщине, если…» с Еленой Лядовой состоится 26 августа фотографии
Премьера второго сезона сериала «Что делать женщине, если…» с Еленой Лядовой состоится 26 августа фотографии
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