Премьера второго сезона сериала «Что делать женщине, если…» с Еленой Лядовой состоится 26 августа

В продолжении истории главная героиня — успешный адвокат Анна, которая так и не смогла выбрать из двух претендентов на свое сердце в первом сезоне, сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи, что однако не помешает ей попасть в новые любовные разборки, но на этот раз лучшей подруги Ларисы, ее мужа и двух его любовниц.
«Я уверен, что после каждой серии будут жаркие споры, потому что, несмотря на отчаянную комедийность всех ситуаций, вопрос мы зрителям задаем серьезный: а что реально делать женщине, если…? И далее целый список очень знакомых всем сюжетов, от честности в отношениях с лучшей подругой, муж которой неверен, до попыток понять природу созависимых отношений людей разных возрастов», — говорит Александр Цыпкин.
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