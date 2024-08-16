Стартовали съемки восьмого сезона «Скорой помощи» с Гошей Куценко

В Москве начались съемки восьмого сезона сериала «Скорая помощь». Главный герой Константин Кулыгин в исполнении Гоши Куценко – в прошлом водитель бригады скорой помощи, а ныне высококвалифицированный врач – и его коллеги продолжат спасать жизни и помогать больным. Премьера состоится на НТВ, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба НТВ
В новом сезоне Кулыгин и его коллеги столкнутся с рядом проблем, главная из которых – спасение подстанции, ведь земля, на которой она стоит, теперь принадлежит жесткому бизнесмену Игнатову (Вячеслав Разбегаев). Ушаков (Степан Куликов) с Родниной (Анастасия Моргун) заняты решением бытовых вопросов с жильем, а Ломагин (Александр Тютин) вовсю увлечен врачебными мемуарами. Однако, как бы ни складывались личные жизни героев, им по-прежнему нужно выполнять свою работу. Их ждут пациенты, которые верят и надеются, что скорая им поможет.
«Костя Кулыгин – хороший мужчина с чувством одиночества в сердце, но рядом с ним всегда есть друзья, готовые поддержать и прийти на помощь. Мы снимаем уже восьмой год и стали одной большой семьей. Да, у нас меняются некоторые члены съемочной группы, но основная часть остается неизменной. Прелесть любого долгоиграющего сериала в том, что все уже хорошо знают своих персонажей, и это дает нам ощущение свободы в повествовании. Блистательный комедийный союз Кулыгина и Любы в исполнении прекрасной актрисы Светланы Брюхановой будет продолжать веселить и радовать зрителей и в восьмом сезоне. Но на чем будет сделан основной акцент, пока раскрывать не буду. Я счастлив вновь вернуться на съемочную площадку! Нас призывают к дисциплине, чтобы мы меньше шутили и больше, продуктивнее работали, но импровизировать не возбраняется, чему мы очень рады», — рассказывает Гоша Куценко.
В этом сезоне врачам и фельдшерам скорой помощи предстоит спасать раненого из арбалета и мастера по изготовлению ножей, выезжать на помощь подросткам, получившим сильный удар током, и девушке-аниматору, попавшей в аварию. Кроме того, герои обнаружат тромб у известного певца, выручат незрячего с аллергической реакцией на пылевого клеща, подростка, который поверил, что может увидеть погибшего отца с помощью псевдонаучного изобретения, и многое другое.
«Могу сказать, что в этом сезоне все персонажи будут озабочены одной глобальной проблемой. Если раньше у каждого героя они были свои личные, то здесь появятся трудности для всей подстанции, которые будут требовать совместных усилий для их решения. Во время съемок я проясняю для себя многие вещи, в том числе связанные с медициной. То есть бывает такое, что у меня в жизни вдруг случается такая же ситуация, которая уже происходила у нас в сериале. И благодаря нашим съемкам я уже знаю, как поступить и как при необходимости помочь человеку рядом. И так со всей нашей группой», — признается режиссер Богдан Дробязко.
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