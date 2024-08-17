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Новый Ван-Пис, вампиры-видеоблогеры и якудза-извращенцы: главные новости аниме за неделю

17 августа
2024 год

Новости кино >>
17 августа 2024
На Хоккайдо заканчиваются модницы, но появляются новые ракообразные, ученые стремятся сделать Землю снова великой (или хотя бы жилой), а девочки-волшебницы не приходят вовремя (что бы там ни писал Толкин). Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о возвращении «Синего экзорциста» или втором сезоне «MF Призрака»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Новый Ван-Пис, вампиры-видеоблогеры и якудза-извращенцы: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

🔘 Арт-директор «Печальной Белладонны» Куни Фукаи объявил на весь X, что собирается запустить краудфандинговый сбор на артбук по культовому аниме Эйити Ямамото.

🔘 Студия TMS EntertainmentБаки», «Мегалобокс») объявила, что четвертый (и последний) сезон «Доктора Стоуна» растянется на три сплит-кура, то есть начнется в 2025-м, а закончится через год. Еще у «Научного будущего» появился постер.

🔘 Вышел новый трейлер «Терминатора Зеро», где можно увидеть машину времени и титульных киборгов-убийц:


🔘 «Переворот Вальпургиевой ночи», четвертое полнометражное аниме про «Девочку-волшебницу Мадоку», задерживается на год — до зимы 2025-го.

🔘 Манга-версия «Досанко-гяру чудо как милы» закончится через две главы: последние вести о красавицах из морозного городка ожидаются 10 сентября.

🔘 В научном отделении Университета Хоккайдо открыли новый вид членистоногих: находку из отряда клешненосных осликов (или танаидацей) нарекли Apseudes ranma — в честь легендарной манги «Ранма 1/2».

Читать «Белоснежка Притиар» — один из первых гаремов для женской аудитории
КРОВЬ И ПРОСМОТРЫ

Студия P.A. WorksДолой безделье!», «Ангельские ритмы!») представила короткометражный ролик под названием «Итико! Первое поручение в городе» (Ichiko! Hajimete no Machi de Otsukai), который относится к оригинальному аниме-проекту «Полуночный удар», стартовавшему 8 июля. Как понятно из названия, видео посвящено вампирессе Итико, а в предыдущих показали Лайв и Токагэ. Над коротышами работала та же команда, что и над сериалом — в том числе режиссер Сю ХоммаВойна горничных Акибы», «Папаши-дружбаны»), сценарист Хидэаки СирасакуТусовщик Кунмин») и дизайнер персонажей Рёту Ариму (главный аниматор «Адского рая»).


Популярная ньютуберша Масаки из трио Harikiri Sisters устроила скандал во время прямой трансляции и вылетела из группы. Теперь девушка пытается восстановить онлайн-репутацию и к (не)счастью встречает предводительницу вампирского ковена Лайв. Розоволосая кровопийца предлагает сделку на миллион — и так начинаются безумные приключения Масаки в мире видеоблогинга.

Роли озвучивают:

Масаки — Икуми Хасэгава (Котоха Татибана из «Ветролома»).
Лайв — Ай Файруз (Анархия из «Девочек-волшебниц: Волшебных разрушительниц»).
Итико — Юина Ито (роль второго плана в сериале «Знойный пинг-понг»).
Токагэ — Хитоми Уэда (Голд Шип из сериала «Девушки-пони: Славное дерби»).

Читать «Иная» — образцовый хоррор о проклятой школе от той же студии
ДЕЛО (СНОВА) В ШЛЯПЕ

Netflix и студия WITМоя подруга-олениха Нокотан», «Отряд самоубийц из другого мира») наконец-то поделились подробностями о новом аниме по «Ван-Пису», анонсированное в прошлом декабре. Показали концепт-арты, видео творческого процесса, а также раскрыли имена тех, кто отвечает за производство новой адаптации легендарной серии Эйитиро Оды.


У руля проекта — известные деятели аниме-индустрии: режиссер Масаси Коидзука (ставил эпизоды второго и третьего сезонов «Атаки титанов»), помреж — Хидэаки Абэ (отвечал за постановку четвертого и 15 эпизодов «Магической битвы»), сценарист Таку КисимотоРейтинг короля», «Синяя тюрьма: Блю Лок», «Волейбол!»), дизайнеры персонажей и главные режиссеры анимации — Кёдзи АсаноСемья шпиона», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки») и Такатоси ХондаПингвиний барабан», «Дораэмон: Остров сокровищ Нобиты»). Создатели заявляют, что ремейк будет нацелен на привлечение новой аудитории и станет более доступным для зрителей, которые не знакомы с оригинальным аниме. Вдобавок Ода подталкивает их интерпретировать сагу, а не пересказывать её в очередной раз.

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БЕЙ ЭЙС!

Любители спокона, приготовьтесь: на корте снова «Новый принц тенниса». Старт второго сезона с подзаголовком «Юношеский чемпионат мира — Полуфинал» от студии M.S.CСтраж перерождения») запланирован на 3 октября. Предыдущая часть аниме, основанного на манге Такэси Кономи, вышла в июле 2022-го, ознаменовав возвращение франшизы после почти десятилетнего перерыва.


Юниорскую сборную Японии и Рёму Этидзэна в полуфинале международного турнира ждут напряженные поединки с сильнейшими соперниками из Германии во главе с профессиональным теннисистом Юргеном Борисовичем Волком. Над проектом работают: режиссер Ёсинобу ТокумотоРеинкарнация безработного», «Комиксистки»), сценарист Мицутака ХиротаНевеста герцога по контракту», «У моей жены нет эмоций»), чардиз Акихару Исии (ключевая анимация «Агент паранойи», «Эксперименты Лэйн»).

Новый Ван-Пис, вампиры-видеоблогеры и якудза-извращенцы: главные новости аниме за неделю

В ролике звучит опенинг Wake up от хип-хоп-исполнителя Kidella. Эндинг GLANZ споет группа emBLEm=ADLER, состоящая из сэйю персонажей немецкой команды:

Кунимицу Тэдзука — Рётаро Окиаю (Горилла Гати из «Я и Робоко»).
Ю.Б. Волк — Кэнтаро Тонэ (Акира Хаттори из «Бакумана»).
Кью Пи — Мицуки Сайга (Нао из «Долой безделье!»).

Читать Спортивное аниме, которое заставляет сердце биться чаще
БЕСПРЕДЕЛ ДОМА

Аниме «Незнакомцы в другой жизни», заявившее о себе почти год назад, хвастает первым трейлером и эндингом Nani Warotonnen от Yoshino. Криминальный сэйнэн ставит Тосифуми КавасэБейблэйд», «Трансформеры: Вперёд!») по сценарию Рики НакасэБлич», «Огни пестрой арены»). Премьеру от студии DeenОоку: Внутренние покои», «Этот замечательный мир!») ждем в октябре.


Ёсино Сомэй родилась и выросла в семье якудза, поэтому в родной Осаке никто не решался к ней подходить — особенно юноши. Однажды её дед — глава крупной преступной группировки решает выдать девушку замуж за Кирисиму Мияму из конкурирующей токийской банды. Несмотря на отвращение к криминальному миру, девушка вынуждена подчиниться: от брака зависит мирный договор между кланами. На первый взгляд, жених кажется вполне обаятельным парнем, но вскоре Ёсино узнает, что за дружелюбной маской скрывается непредсказуемый садомазохист. В главных ролях — Хитоми Уэда (Митико Тэндо из «Человека-бензопилы») и Акира Исида (Мэтт Куга из «Ведьмы и чудовища»).

Читать «Мой домашний герой» — еще одна драматическая история про якудза
КАЛЕЙДОСКОП ДРУЖБЫ

Мы уже видели целую палитру трейлеров «Твоего цвета», но студия Science SARUДухи Деко», «Человек-дьявол: Плакса») не перестает удивлять. Новое эмоциональное видео сопровождается треком in the pocket в исполнении квартета Mr.Children. Флориографическое полнометражное аниме Наоко ЯмадыФорма голоса», «Кэйон!») выйдет в кинотеатрах Японии 30 августа (IMAX-сеансы тоже будут).


Старшеклассница Тоцуко Хигураси обладает уникальным синестетическим восприятием мира: она способна воспринимать эмоции других людей в виде ярких цветов. Однажды девушка замечает, что прекрасная синяя аура одноклассницы Кими становится тусклее. Обеспокоенная Тоцуко отправляется выяснить, в чем дело, и по пути знакомится с меломаном Руи. Подростки объединяются и решают создать музыкальную группу.

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БОНУС: Торс Большого О в честь 25-летия культового меха-аниме от знаменитого режиссера и мультипликатора Кэйити Сато.

Новый Ван-Пис, вампиры-видеоблогеры и якудза-извращенцы: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с Эйитиро Одой или Наоко Ямадой, упомянутыми в этом дайджесте, или узнать о создании «Подземелья вкусностей» из уст его создательницы.
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Новый Ван-Пис, вампиры-видеоблогеры и якудза-извращенцы: главные новости аниме за неделю фотографии
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