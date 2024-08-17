Новый Ван-Пис, вампиры-видеоблогеры и якудза-извращенцы: главные новости аниме за неделю

На Хоккайдо заканчиваются модницы, но появляются новые ракообразные, ученые стремятся сделать Землю снова великой (или хотя бы жилой), а девочки-волшебницы не приходят вовремя (что бы там ни писал Толкин
). Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о возвращении
«Синего экзорциста
» или втором сезоне
«MF Призрака
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
🔘 Арт-директор «Печальной Белладонны
» Куни Фукаи
объявил на весь X, что собирается запустить краудфандинговый сбор на артбук по культовому аниме Эйити Ямамото
.
🔘 Студия TMS Entertainment
(«Баки
», «Мегалобокс
») объявила, что четвертый (и последний) сезон «Доктора Стоуна
» растянется на три сплит-кура, то есть начнется в 2025-м, а закончится через год. Еще у «Научного будущего
» появился постер
.
🔘 Вышел новый трейлер «Терминатора Зеро
», где можно увидеть машину времени и титульных киборгов-убийц:
🔘 «Переворот Вальпургиевой ночи
», четвертое полнометражное аниме про «Девочку-волшебницу Мадоку
», задерживается на год — до зимы 2025-го.
🔘 Манга-версия «Досанко-гяру чудо как милы
» закончится через две главы: последние вести о красавицах из морозного городка ожидаются 10 сентября.
🔘 В научном отделении Университета Хоккайдо открыли новый вид членистоногих: находку из отряда клешненосных осликов (или танаидацей) нарекли Apseudes ranma
— в честь легендарной манги «Ранма 1/2
».
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«Белоснежка Притиар» — один из первых гаремов для женской аудитории
КРОВЬ И ПРОСМОТРЫ
Студия P.A. Works
(«Долой безделье!
», «Ангельские ритмы!
») представила короткометражный ролик под названием «Итико! Первое поручение в городе
» (Ichiko! Hajimete no Machi de Otsukai), который относится к оригинальному аниме-проекту «Полуночный удар
», стартовавшему 8 июля. Как понятно из названия, видео посвящено вампирессе Итико, а в предыдущих показали Лайв
и Токагэ
. Над коротышами работала та же команда, что и над сериалом — в том числе режиссер Сю Хомма
(«Война горничных Акибы
», «Папаши-дружбаны
»), сценарист Хидэаки Сирасаку
(«Тусовщик Кунмин
») и дизайнер персонажей Рёту Ариму
(главный аниматор «Адского рая
»).
Популярная ньютуберша Масаки из трио Harikiri Sisters устроила скандал во время прямой трансляции и вылетела из группы. Теперь девушка пытается восстановить онлайн-репутацию и к (не)счастью встречает предводительницу вампирского ковена Лайв. Розоволосая кровопийца предлагает сделку на миллион — и так начинаются безумные приключения Масаки в мире видеоблогинга.
Роли озвучивают:
Масаки — Икуми Хасэгава
(Котоха Татибана
из «Ветролома
»).
Лайв — Ай Файруз
(Анархия
из «Девочек-волшебниц: Волшебных разрушительниц
»).
Итико — Юина Ито
(роль второго плана в сериале «Знойный пинг-понг
»).
Токагэ — Хитоми Уэда
(Голд Шип
из сериала «Девушки-пони: Славное дерби
»).
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«Иная» — образцовый хоррор о проклятой школе от той же студии
ДЕЛО (СНОВА) В ШЛЯПЕ
Netflix
и студия WIT
(«Моя подруга-олениха Нокотан
», «Отряд самоубийц из другого мира
») наконец-то поделились подробностями о новом аниме по «Ван-Пису
», анонсированное
в прошлом декабре. Показали концепт-арты
, видео творческого процесса, а также раскрыли имена тех, кто отвечает за производство новой адаптации легендарной серии Эйитиро Оды
.
У руля проекта — известные деятели аниме-индустрии
: режиссер Масаси Коидзука
(ставил эпизоды второго и третьего сезонов «Атаки титанов
»), помреж — Хидэаки Абэ
(отвечал за постановку четвертого и 15 эпизодов «Магической битвы
»), сценарист Таку Кисимото
(«Рейтинг короля
», «Синяя тюрьма: Блю Лок
», «Волейбол!
»), дизайнеры персонажей и главные режиссеры анимации — Кёдзи Асано
(«Семья шпиона
», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки
») и Такатоси Хонда
(«Пингвиний барабан
», «Дораэмон: Остров сокровищ Нобиты
»). Создатели заявляют, что ремейк будет нацелен на привлечение новой аудитории и станет более доступным для зрителей, которые не знакомы с оригинальным аниме
. Вдобавок Ода подталкивает
их интерпретировать сагу, а не пересказывать её в очередной раз.
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«Ван-Пис» — игровой сериал Netflix по манге и аниме Эйитиро Оды
БЕЙ ЭЙС!
Любители спокона
, приготовьтесь: на корте снова «Новый принц тенниса
». Старт второго сезона с подзаголовком «Юношеский чемпионат мира — Полуфинал
» от студии M.S.C
(«Страж перерождения
») запланирован на 3 октября. Предыдущая часть аниме, основанного на манге Такэси Кономи
, вышла в июле 2022-го, ознаменовав возвращение франшизы
после почти десятилетнего перерыва.
Юниорскую сборную Японии и Рёму Этидзэна в полуфинале международного турнира ждут напряженные поединки с сильнейшими соперниками из Германии во главе с профессиональным теннисистом Юргеном Борисовичем Волком. Над проектом работают: режиссер Ёсинобу Токумото
(«Реинкарнация безработного
», «Комиксистки
»), сценарист Мицутака Хирота
(«Невеста герцога по контракту
», «У моей жены нет эмоций
»), чардиз Акихару Исии
(ключевая анимация «Агент паранойи
», «Эксперименты Лэйн
»).
В ролике звучит опенинг Wake up
от хип-хоп-исполнителя Kidella
. Эндинг GLANZ
споет группа emBLEm=ADLER
, состоящая из сэйю персонажей немецкой команды:
Кунимицу Тэдзука — Рётаро Окиаю
(Горилла Гати
из «Я и Робоко
»).
Ю.Б. Волк — Кэнтаро Тонэ
(Акира Хаттори из «Бакумана
»).
Кью Пи — Мицуки Сайга
(Нао
из «Долой безделье!
»).
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Спортивное аниме, которое заставляет сердце биться чаще
БЕСПРЕДЕЛ ДОМА
Аниме «Незнакомцы в другой жизни
», заявившее о себе
почти год назад, хвастает первым трейлером и эндингом Nani Warotonnen
от Yoshino
. Криминальный сэйнэн
ставит Тосифуми Кавасэ
(«Бейблэйд
», «Трансформеры: Вперёд!
») по сценарию Рики Накасэ
(«Блич
», «Огни пестрой арены
»). Премьеру от студии Deen
(«Ооку: Внутренние покои
», «Этот замечательный мир!
») ждем в октябре.
Ёсино Сомэй родилась и выросла в семье якудза, поэтому в родной Осаке никто не решался к ней подходить — особенно юноши. Однажды её дед — глава крупной преступной группировки решает выдать девушку замуж за Кирисиму Мияму из конкурирующей токийской банды. Несмотря на отвращение к криминальному миру, девушка вынуждена подчиниться: от брака зависит мирный договор между кланами. На первый взгляд, жених кажется вполне обаятельным парнем, но вскоре Ёсино узнает, что за дружелюбной маской скрывается непредсказуемый садомазохист. В главных ролях — Хитоми Уэда
(Митико Тэндо
из «Человека-бензопилы
») и Акира Исида
(Мэтт Куга
из «Ведьмы и чудовища
»).
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«Мой домашний герой» — еще одна драматическая история про якудза
КАЛЕЙДОСКОП ДРУЖБЫ
Мы уже видели целую палитру
трейлеров «Твоего цвета
», но студия Science SARU
(«Духи Деко
», «Человек-дьявол: Плакса
») не перестает удивлять. Новое эмоциональное видео сопровождается треком in the pocket
в исполнении квартета Mr.Children
. Флориографическое полнометражное аниме Наоко Ямады
(«Форма голоса
», «Кэйон!
») выйдет в кинотеатрах Японии 30 августа (IMAX-сеансы тоже будут).
Старшеклассница Тоцуко Хигураси
обладает уникальным синестетическим восприятием мира: она способна воспринимать эмоции других людей в виде ярких цветов. Однажды девушка замечает, что прекрасная синяя аура одноклассницы Кими
становится тусклее. Обеспокоенная Тоцуко отправляется выяснить, в чем дело, и по пути знакомится с меломаном Руи
. Подростки объединяются и решают создать музыкальную группу.
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«Ину-о: Рождение легенды» — яркое музыкальное аниме той же студии
БОНУС
: Торс Большого О
в честь 25-летия культового меха
-аниме от знаменитого режиссера и мультипликатора Кэйити Сато
.
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