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Иван Добронравов, Марк Богатырев, Александр Бухаров и Алексей Бардуков попали в пехоту

17 августа
2024 год

Новости кино >>
17 августа 2024
В Москве стартовали съемки военной драмы Дмитрия Петруня «Значит, нам туда дорога». Главные роли исполняют Иван Добронравов, Марк Богатырев, Александр Бухаров, Алексей Бардуков, Антон Пампушный, Василиса Измайлова, Вячеслав Разбегаев и Максим Битюков. Сериал создают к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне компания SМ Studio и «Россия» при поддержке Института развития интернета, уточняет пресс-служба телеканала.

Иван Добронравов, Марк Богатырев, Александр Бухаров и Алексей Бардуков попали в пехоту
фото: пресс-служба телеканала «Россия»


По словам режиссера Дмитрия Петруня, «это военно-приключенческий фильм. Референсом к сценарию картины мы брали старые советские фильмы, такие как "В бой идут одни "старики"", "Женя, Женечка и "катюша"", "На войне как на войне", в которых важно не противостояние армий, не военный конфликт как таковой, а раскрытие человеческих характеров, взаимоотношения людей в условиях экстремальной ситуации. Здесь война, как стихия, которая позволяет нам, создателям этого проекта, ярче, контрастнее раскрывать характеры наших героев. В основе фильма лежит знаменитая песня "Дорога на Берлин", каждый куплет которой описывает определенный город, определенное место действия – это освободительное движение наших войск по странам Европы, от города к городу. Песня не только подарила название проекту, но и стала основой его сюжета, и определила локации для съемок».

Зрителям поведают о пятерых друзьях, уроженцах разных регионов СССР, которые служат в одном пехотном полку. У них за плечами уже три года войны, а впереди – освобождение российских, белорусских, польских и немецких городов. Их ведет вперед песня, придуманная о них поэтом и фронтовым корреспондентом, майором Долматовским, – «Дорога на Берлин».

Иван Добронравов, Марк Богатырев, Александр Бухаров и Алексей Бардуков попали в пехоту
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Работа над ролью военного – это, в первую очередь, ответственное поведение, умение обращаться с оружием, овладение тактическими навыками. Но все же самое главное – само обстоятельство войны, в котором существуют наши герои. Именно оно побуждает их жить совсем по-другому, потому что каждый из них понимает, что на войне жизнь может закончиться в любую секунду. Этот факт невероятно все обостряет. И касается это не только сугубо военных действий – наступлений или атак, но и событий в межличностных отношениях. Для меня самое главное, чтобы мой герой на экране получился честным, и люди, глядя на него, видели живого добродушного человека, который очень хочет жить, очень хочет мира, но при этом ему нужно отчаянно воевать и сражаться каждый день», — рассказал Иван Добронравов, исполнитель роли Станислава Мирончика из Минска.

В сериале также снимаются Сергей Мелконян, Игорь Филиппов, Максим Кушников, Михаил Хмуров, Константин Тополага, Валерий Сторожик, Соня Присс и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Павлов и художник-постановщик Александр Холодцов. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Москве и Республике Беларусь.

Иван Добронравов, Марк Богатырев, Александр Бухаров и Алексей Бардуков попали в пехоту
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Мы с режиссером находимся в творческом поиске моего героя, его характера и особенностей. Думаю, каким он будет, покажет сама картина. Подвиги наших дедов у нас в крови. Во все времена важно помнить о том, кто мы и для чего ходим по этой земле», — считает Александр Бухаров, которому досталась роль командира пехотного отделения, сержанта Владимира Старшинова по прозвищу Старый.

Онлайн-премьера сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим» в 2025 году, а телепремьера запланирована в эфире канала «Россия».
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В бой идут одни "старики"Женя, Женечка и "катюша"Значит, нам туда дорогаНа войне как на войне

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Иван Добронравов, Марк Богатырев, Александр Бухаров и Алексей Бардуков попали в пехоту фотографии
Иван Добронравов, Марк Богатырев, Александр Бухаров и Алексей Бардуков попали в пехоту фотографии
Иван Добронравов, Марк Богатырев, Александр Бухаров и Алексей Бардуков попали в пехоту фотографии
Иван Добронравов, Марк Богатырев, Александр Бухаров и Алексей Бардуков попали в пехоту фотографии
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