Иван Добронравов, Марк Богатырев, Александр Бухаров и Алексей Бардуков попали в пехоту

По словам режиссера Дмитрия Петруня, «это военно-приключенческий фильм. Референсом к сценарию картины мы брали старые советские фильмы, такие как "В бой идут одни "старики"", "Женя, Женечка и "катюша"", "На войне как на войне", в которых важно не противостояние армий, не военный конфликт как таковой, а раскрытие человеческих характеров, взаимоотношения людей в условиях экстремальной ситуации. Здесь война, как стихия, которая позволяет нам, создателям этого проекта, ярче, контрастнее раскрывать характеры наших героев. В основе фильма лежит знаменитая песня "Дорога на Берлин", каждый куплет которой описывает определенный город, определенное место действия – это освободительное движение наших войск по странам Европы, от города к городу. Песня не только подарила название проекту, но и стала основой его сюжета, и определила локации для съемок».
Зрителям поведают о пятерых друзьях, уроженцах разных регионов СССР, которые служат в одном пехотном полку. У них за плечами уже три года войны, а впереди – освобождение российских, белорусских, польских и немецких городов. Их ведет вперед песня, придуманная о них поэтом и фронтовым корреспондентом, майором Долматовским, – «Дорога на Берлин».
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
«Работа над ролью военного – это, в первую очередь, ответственное поведение, умение обращаться с оружием, овладение тактическими навыками. Но все же самое главное – само обстоятельство войны, в котором существуют наши герои. Именно оно побуждает их жить совсем по-другому, потому что каждый из них понимает, что на войне жизнь может закончиться в любую секунду. Этот факт невероятно все обостряет. И касается это не только сугубо военных действий – наступлений или атак, но и событий в межличностных отношениях. Для меня самое главное, чтобы мой герой на экране получился честным, и люди, глядя на него, видели живого добродушного человека, который очень хочет жить, очень хочет мира, но при этом ему нужно отчаянно воевать и сражаться каждый день», — рассказал Иван Добронравов, исполнитель роли Станислава Мирончика из Минска.
«Мы с режиссером находимся в творческом поиске моего героя, его характера и особенностей. Думаю, каким он будет, покажет сама картина. Подвиги наших дедов у нас в крови. Во все времена важно помнить о том, кто мы и для чего ходим по этой земле», — считает Александр Бухаров, которому досталась роль командира пехотного отделения, сержанта Владимира Старшинова по прозвищу Старый.
Онлайн-премьера сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим» в 2025 году, а телепремьера запланирована в эфире канала «Россия».
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