Мажор Одран Каттен попадает во времена Людовика XIV в трейлере «Холопа из Парижа»

В сети появились постер и трейлер фильма «Холоп из Парижа». Французскую адаптацию самой кассовой отечественной комедии дистрибьютор «Централ Партнершип» выпустит в российский прокат 12 сентября.
«Холоп из Парижа»
По словам режиссера Франка Манье, «одна из центральных тем фильма — воспитание детей в современном мире. В семьях часто недостает коммуникации, но та, которую мы показываем, является полностью дисфункциональной. Мы обсуждаем это, используя принцип басни: отец хочет вернуть своего сына на правильный путь, но делает это обманывая, испытывая последствия закона бумеранга... Это действительно заставляет задуматься, что мы передаем нашим детям, о нашем отношении к ним, об авторитете. Достаточно ли мы присутствуем в их жизни? Можем ли мы наверстать упущенное время? Наш рассказ происходит в мире кино, и это не случайно: эта сфера деятельности регулярно отдаляет нас от наших семей».
Французская версия «Холопа» также повествует о перевоспитании мажора. Сюжет развернется вокруг избалованного молодого человека по имени Луи, который все свое время развлекается в клубах, безостановочно тратя деньги своего отца, генерального директора группы отелей класса люкс. Устав от выходок сына, отец решает преподать ему урок: он заставляет Луи поверить, что тот перенесся во времена Людовика XIV, примерно на три с половиной столетия назад. Втянутый в этот заговор, главный герой быстро понял, что жизнь в замке того времени была не для всех. Попрощавшись с роскошью и современными удобствами, главному герою пришлось обменять их на ведра и тряпки.
«"Холоп из Парижа" — это грандиозный фарс, в котором отец использует средства кино, чтобы преподать безответственному сыну урок и постараться его перевоспитать. В фильме герои оказываются то в прошлом, то в современности, а иногда и в том, и в другом времени одновременно! Это тройное дно стало для нас отличной игровой площадкой», — говорит режиссер Александр Шарло.
«Мой персонаж Луи — довольно невыносимый, избалованный и иногда комичный парень, но на протяжении всей истории чувствуется, как он развивается. Эта роль дала мне возможность попробовать множество новых вещей — различные трюки, верховую езду, танцы, более того, я даже снимался с черной пантерой, — рассказал о своем персонаже Одран Каттен. — "Холоп из Парижа" — это комедия, в которой удается донести важные послания и идеи. Я много играл в драмах, но сейчас все больше хочу переключиться на комедию. Это жанр, который я обожаю, и часто он сложнее в исполнении, чем драма: нужно быть точным, потому что смех может привести к другим, более серьезным, а иногда и драматическим темам».
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