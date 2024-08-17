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Николас Кейдж возглавит серию спортивных видеоигр

17 августа
2024 год

Новости кино >>
17 августа 2024
Николас Кейдж возглавит биографическую драму Дэвида О Расселла «Мэдден», сообщает Deadline.

Николас Кейдж возглавит серию спортивных видеоигр
фото: indiewire.com

Звезда воплотит на экране знаменитого тренера по американскому футболу и комментатора Национальной футбольной лиги США Джона Мэддена, скончавшегося в 2021 году. Его имя неразрывно связано с популярной серией видеоигр Madden NFL, которую с конца 80-х выпускает издательство Electronic Arts.

«Николас Кейдж, один из величайших и неподражаемых актеров, сыграет национальную легенду Джона Мэддена — воплощение американского духа индивидуальности, жизнерадостности и упорства, позволяющего делать невозможное возможным. Фильм будет о радости, человечности и гениальности, которыми прославился Мэдден в дико изобретательном, крутом мире 1970-х», — прокомментировал режиссер.

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Расселл адаптировал под себя сценарий Кэмброна Кларка. За производство «Мэддена» возьмется студия Amazon MGM.
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