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Не стало Алена Делона

18 августа
2024 год

Новости кино >>
18 августа 2024

На 89-м году жизни не стало офицера Ордена Почетного легиона, легенды мирового кино Алена Делона. По информации Agence France-Presse, знаменитый актер скончался в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.

Не стало Алена Делона
фото: theman.today

Ален Фабьен Морис Марсель Делон родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа. В юности он даже не задумывался о карьере актера, любил играть в футбол и ездить на мотоцикле. После службы на флоте в Индокитае пришло время искать работу, и Ален по совету друзей рассылал свои фото продюсерам. Получив множество отказов с мотивировкой «слишком красив», в 1957-м познакомился с кинорежиссером Ивом Аллегре и снялся в его фильме «Когда вмешивается женщина».

За свою карьеру сыграл 107 ролей в кино и на телевидении, работал с Жан-Полем Бельмондо, Бертом Ланкастером, Жаном Габеном, Клаудией Кардинале, Ванессой Паради и многими другими звездами европейского и мирового кинематографа. Наиболее известные и любимые зрителями его ленты — «Черный тюльпан», «Наша история», «На ярком солнце», «Бассейн», «Рокко и его братья», «Зорро», «Леопард», «Полицейская история», «Тегеран-43», «За шкуру полицейского», «Самурай», «Месье Кляйн» и другие.

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Помимо прочего, Делон пробовал себя в качестве продюсера, сценариста, режиссера, певца и актера театра. Последними его киноработами стали российская картина «С Новым годом, мамы!», где он появился в роли самого себя, и комедии «Астерикс на Олимпийских играх» и «Полное сходство».

Лауреат 12 престижных наград, включая «Сезар», «Давид ди Донателло» и призы Берлинале, Канн и Локарно. Был в долгих отношениях с Роми Шнайдер, Мирей Дарк, Нико и Анн Парийо. Официально женился лишь однажды — на Натали Делон. Дети Делона — Энтони, Анушка, Ален-Фабьен и Кристиан Аарон Булонь — пошли по стопам отца.
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