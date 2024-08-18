Не стало Алена Делона

На 89-м году жизни не стало офицера Ордена Почетного легиона, легенды мирового кино Алена Делона
. По информации Agence France-Presse, знаменитый актер скончался в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.
Ален Фабьен Морис Марсель Делон
родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа. В юности он даже не задумывался о карьере актера, любил играть в футбол и ездить на мотоцикле. После службы на флоте в Индокитае пришло время искать работу, и Ален по совету друзей рассылал свои фото продюсерам. Получив множество отказов с мотивировкой «слишком красив», в 1957-м познакомился с кинорежиссером Ивом Аллегре
и снялся в его фильме «Когда вмешивается женщина
».
За свою карьеру сыграл 107 ролей в кино и на телевидении, работал с Жан-Полем Бельмондо
, Бертом Ланкастером
, Жаном Габеном
, Клаудией Кардинале
, Ванессой Паради
и многими другими звездами европейского и мирового кинематографа. Наиболее известные и любимые зрителями его ленты — «Черный тюльпан
», «Наша история
», «На ярком солнце
», «Бассейн
», «Рокко и его братья
», «Зорро
», «Леопард
», «Полицейская история
», «Тегеран-43
», «За шкуру полицейского
», «Самурай
», «Месье Кляйн
» и другие.
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Фильмы с Аленом Делоном
Помимо прочего, Делон пробовал себя в качестве продюсера, сценариста, режиссера, певца и актера театра. Последними его киноработами стали российская картина «С Новым годом, мамы!
», где он появился в роли самого себя, и комедии «Астерикс на Олимпийских играх
» и «Полное сходство
».
Лауреат 12 престижных наград, включая «Сезар», «Давид ди Донателло» и призы Берлинале, Канн и Локарно. Был в долгих отношениях с Роми Шнайдер
, Мирей Дарк
, Нико
и Анн Парийо
. Официально женился лишь однажды — на Натали Делон
. Дети Делона — Энтони
, Анушка
, Ален-Фабьен
и Кристиан Аарон Булонь
— пошли по стопам отца.
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