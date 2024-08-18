«Джентльмены» Гая Ричи получат второй сезон

Сериал Гая Ричи
«Джентльмены
», основанный на его одноименном фильме
, получит второй сезон. Об этом сообщает Deadline
.
Криминальная комедия производства Miramax Television, дебютировавшая на Netflix 7 марта 2024 года, рассказывает про аристократа по имени Эдди, который наследует родовое поместье и обнаруживает, что на его территории находится огромная конопляная империя, а переезжать ее владельцы не собираются.
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У продолжения будет восемь эпизодов, как и у первого сезона. Тео Джеймс
, Кая Скоделарио
и Дэниэл Ингс
вернутся к своим ролям, а Ричи вновь займет режиссерское кресло. В настоящий момент он вместе с Мэттью Ридом пишет сценарий. Съемки намечены на 2025-й.
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