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«Джентльмены» Гая Ричи получат второй сезон

18 августа
2024 год

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18 августа 2024

Сериал Гая Ричи «Джентльмены», основанный на его одноименном фильме, получит второй сезон. Об этом сообщает Deadline.

«Джентльмены» Гая Ричи получат второй сезон
фото: netflix.com

Криминальная комедия производства Miramax Television, дебютировавшая на Netflix 7 марта 2024 года, рассказывает про аристократа по имени Эдди, который наследует родовое поместье и обнаруживает, что на его территории находится огромная конопляная империя, а переезжать ее владельцы не собираются.

Читать рецензию «Джентльмены»: На дворе — трава, на траве — братва

У продолжения будет восемь эпизодов, как и у первого сезона. Тео Джеймс, Кая Скоделарио и Дэниэл Ингс вернутся к своим ролям, а Ричи вновь займет режиссерское кресло. В настоящий момент он вместе с Мэттью Ридом пишет сценарий. Съемки намечены на 2025-й.
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