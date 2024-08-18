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«Темную материю» продлили на второй сезон

18 августа
2024 год

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18 августа 2024

Фантастический сериал Apple TV+ «Темная материя» продлен на второй сезон. Джоэл Эдгертон и Дженнифер Коннелли вернутся к своим персонажам, уточняет Variety.

«Темную материю» продлили на второй сезон
фото: кадр из «Темной материи»

В экранизации одноименного романа Блейка Крауча, изданного в 2016 году, физика Джейсона Дессена похищают и отправляют в альтернативные версии его жизни. На фоне захватывающей панорамы жизней, которые он мог бы прожить, Джейсон отправляется в ужасное путешествие, чтобы вернуться к своей настоящей семье и спасти их от самого жуткого врага, которого только можно представить, — самого себя. Компанию Эдгертону и Коннелли составили Оукс Фигли, Алиса Брага и Джимми Симпсон.

Сам писатель выступает создателем, исполнительным продюсером, шоураннером и сценаристом сериала. Первый сезон стартовал 8 мая.
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