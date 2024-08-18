Мэттью Фокс сыграет «Киллера»

Мэттью Фоксу
досталась главная роль в многосерийной драме «Киллер» (The Assassin), сообщает Deadline
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Основой для шоу послужит серия книг британского писателя Тома Вуда, включающая 11 романов и два рассказа. Это история безжалостного убийцы Виктора (Фокс), который после предательства анонимного клиента обнаруживает, что за ним по всему миру охотятся многочисленные враги, включая оперативников ЦРУ и зловещего киллера.
Шоураннером сериала стримингового сервиса Max числится Джон Гленн. Вуд и Фокс выступят исполнительными продюсерами.
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