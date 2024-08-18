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Мэттью Фокс сыграет «Киллера»

18 августа
2024 год

Новости кино >>
18 августа 2024
Мэттью Фоксу досталась главная роль в многосерийной драме «Киллер» (The Assassin), сообщает Deadline.

Мэттью Фокс сыграет «Киллера»
фото: deadline.com

Основой для шоу послужит серия книг британского писателя Тома Вуда, включающая 11 романов и два рассказа. Это история безжалостного убийцы Виктора (Фокс), который после предательства анонимного клиента обнаруживает, что за ним по всему миру охотятся многочисленные враги, включая оперативников ЦРУ и зловещего киллера.

Шоураннером сериала стримингового сервиса Max числится Джон Гленн. Вуд и Фокс выступят исполнительными продюсерами.
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