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Премьера музыкальной комедии «Третье сентября» с Павлом Рассомахиным состоится в начале осени

19 августа
2024 год

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19 августа 2024
Премьера музыкальной комедии «Третье сентября», основанной на тексте песни Михаила Шуфутинского, состоится 2 сентября в 21:00 на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Сериал создан компанией «Медиаслово» совместно с вышеназванными сервисом и телеканалом, уточняет пресс-служба «ГПМ РТВ».

По сюжету главный герой в исполнении Павла Рассомахина вынужден раз за разом переживать день собственной свадьбы, назначенной на самую «мемную» дату календаря, и пытаться удержать невесту (Арину Постникову) от побега. В кадре появится и сам исполнитель знаменитой песни.

Премьера музыкальной комедии «Третье сентября» с Павлом Рассомахиным состоится в начале осени
фото: пресс-служба «ГПМ РТВ»

«Я с радостью и большим энтузиазмом отношусь к мему про 3 сентября, который стал популярным благодаря исполненной песне и нашел место в сериале. Мне это нравится, это все симпатично. Поэтому я с удовольствием согласился принять участие в этом проекте. Мой герой, которого я сыграл в сериале, – это целиком задумка сценаристов, с которой согласился. Машину я водил и вожу всю жизнь, поэтому сыграть водителя было не так трудно. Вот разговаривать за рулем иногда сложно, но ничего страшного, вроде как все получилось. Мы сразу поймали общую волну со всей съемочной командой, которая работала от души и на высочайшем уровне. Надеюсь, что зрителям понравится наша история», — рассказал Шуфутинский.

В сериале также снялись Максим Лагашкин, Павел Деревянко, Алика Смехова, Ольга Дибцева, Юлия Топольницкая, Максим Белбородов, Александр Колесников, Марина Доможирова, Анатолий Журавлев и Виктор Низовой.
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Премьера музыкальной комедии «Третье сентября» с Павлом Рассомахиным состоится в начале осени фотографии
Премьера музыкальной комедии «Третье сентября» с Павлом Рассомахиным состоится в начале осени фотографии
Премьера музыкальной комедии «Третье сентября» с Павлом Рассомахиным состоится в начале осени фотографии
Премьера музыкальной комедии «Третье сентября» с Павлом Рассомахиным состоится в начале осени фотографии
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