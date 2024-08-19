Премьера музыкальной комедии «Третье сентября» с Павлом Рассомахиным состоится в начале осени

Премьера музыкальной комедии «Третье сентября», основанной на тексте песни Михаила Шуфутинского, состоится 2 сентября в 21:00 на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Сериал создан компанией «Медиаслово» совместно с вышеназванными сервисом и телеканалом, уточняет пресс-служба «ГПМ РТВ».
По сюжету главный герой в исполнении Павла Рассомахина вынужден раз за разом переживать день собственной свадьбы, назначенной на самую «мемную» дату календаря, и пытаться удержать невесту (Арину Постникову) от побега. В кадре появится и сам исполнитель знаменитой песни.
фото: пресс-служба «ГПМ РТВ»
«Я с радостью и большим энтузиазмом отношусь к мему про 3 сентября, который стал популярным благодаря исполненной песне и нашел место в сериале. Мне это нравится, это все симпатично. Поэтому я с удовольствием согласился принять участие в этом проекте. Мой герой, которого я сыграл в сериале, – это целиком задумка сценаристов, с которой согласился. Машину я водил и вожу всю жизнь, поэтому сыграть водителя было не так трудно. Вот разговаривать за рулем иногда сложно, но ничего страшного, вроде как все получилось. Мы сразу поймали общую волну со всей съемочной командой, которая работала от души и на высочайшем уровне. Надеюсь, что зрителям понравится наша история», — рассказал Шуфутинский.
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