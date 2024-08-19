В рамках «Кинокарты России» запущено тревел-шоу «Где снимали» о местах съемок сериалов и фильмов

На базе интерактивного проекта «Кинокарта России
», где обозначены точные координаты мест съемок знаменитых отечественных фильмов и сериалов, запускается тревел-шоу «Где снимали». Оно поможет пользователям не только узнать интересные факты о съемках, но и понять, в каком контексте использовались эти локации в различных кинолентах и как они отражают специфику российского кино. Кроме того, проект поможет раскрыть потенциал ряда регионов, показав их возможности по подбору локаций для съемок как исторических, так и современных проектов.
Всего планируется шесть выпусков шоу, они будут посвящены Санкт-Петербургу, Московской, Ивановской, Ярославской и Калининградской областям, а также Республике Саха (Якутия). Одним из ведущих шоу выступит автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов
. Компанию ему будут составлять известные российские актеры. Проект создается при поддержке Института развития интернета.
«Изначально "Кинокарта России" задумывалась как пользовательский проект, куда не только кинокомпании и студии смогут добавлять географические координаты съемок своих сериалов и фильмов, но чтобы и обычные люди, принимавшие участие в съемках или наблюдавшие за ними, могли бы поделиться своими рассказами об этом. Потом на основе этих меток мы создали туристические киномаршруты, во многие из них как раз и вошли эти истории пользователей. Но затем мы узнали, что представители сразу нескольких киностудий стали использовать нашу кинокарту в своей работе и с ее помощью подбирать места для будущих съемок. И мы поняли, что пора проанализировать все кинометки, уже добавленные на карту, и на их основе создать новый проект, раскрывающий просто огромнейший потенциал многих российских регионов, у которых имеются локации одновременно и для исторических, и для приключенческих, и для современных, и для футуристических кинопроектов. Пока мы выбрали только шесть таких регионов, но, надеюсь, что получится рассказать и об остальных», –
отмечает Жан Просянов.
Съемки первого выпуска стартовали на этой неделе в Калининградской области. Приглашенным ведущим стал Артем Ткаченко
, который сам родом из Калининграда. Он подробно расскажет и покажет, где именно в Калининграде и Светлогорске снимались всем известные фильмы и сериалы – «Встреча на Эльбе
», «Преступление
», «Любовь в Кенигсберге
», «Разведчики
», «На пути в Берлин
», «Весна на Одере
», «Судьба человека
», «ГДР
» и другие. Кроме того, в шоу ответят на вопросы, почему именно здесь снимали множество фильмов о войне и почему именно Калининград так часто играл роль Берлина, а также расскажут, какие ленты снимают здесь сегодня.
«В Калининграде ежегодно снимается от 10 до 25 фильмов. Это довольно внушительно. И дело не только в очень полезной системе рибейтов, когда часть затрат возвращают из регионального бюджета, но и в бесконечном разнообразии локаций, которые здесь есть. Это же просто уникальный регион – развалины соборов и замков, готическая архитектура, море, дюны, удивительные танцующие деревья и много-много всего еще. Тут можно снять что угодно. И я очень рад стать частью этого проекта и рассказать подробнее обо всех этих кинематографичных местах в Калининградской области, ведь я сам здесь родился и рос среди этой красоты. Надеюсь, фильмов и сериалов, которые снимаются здесь, станет еще больше», –
указывает Артем Ткаченко.
В следующих сериях о местах съемок фильмов в Петербурге расскажет Тихон Жизневский
, сыгравший главную роль в трилогии о майоре Громе
, а юная звезда «Слова пацана
» Григорий Дудник
проведет киноэкскурсию по Ярославской области. Выход шоу запланирован на весну 2025 года. Режиссером проекта выступает оператор-постановщик, документалист, участник российских и международных фестивалей Евгений Дистерло («Тайна дикого меда», «История российского кино. Рождение мифа», «Якутия — между мирами»).
Интерактивный проект «Кинокарта России» был запущен в мае 2023 года профильным порталом о кино Кино-Театр.Ру при поддержке Института развития интернета и в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Он представляет собой онлайн-карту значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря ей можно узнать, где находятся те самые адреса, по которым снимались или в данный момент снимаются известные кинофильмы и сериалы.
Особенностью «Кинокарты» является тот факт, что добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи, сопровождая это личными историями и собственными фото. «Кинокарта» способствует расширению туристического потенциала регионов России, повышает их узнаваемость, а также позволяет раскрыть возможности регионов в качестве локации для съемок будущих проектов.
На данный момент на «Кинокарту» нанесены уже более 2600 географических точек с обозначением мест, где проходили съемки около 1000 российских фильмов и сериалов. На основе этих меток были сформированы 15 кинормаршрутов, три из них представляют собой киноэкскурсии по Москве, которые можно совершить на городском транспорте. Они действуют на маршрутах автобуса «М3», трамвая №3 и речного трамвая «Сердце столицы». Кроме того, есть прогулочный маршрут по местам съемок кино в столице и отдельный от Комсомольской до Красной площади. Созданы киномаршруты по Екатеринбургу, Калининграду, Краснодару, а также прогулочные маршруты по Петербургу и Красноярску. Также можно отправиться в кинопутешествие по Сочи и окрестностям и по местам съемок кино в Карелии. Есть и автомобильные маршруты по Ивановской и Нижегородской областям.
обсуждение >>