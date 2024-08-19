Второй сезон «Просто Михалыча» с Владимиром Епифанцевым стартует 2 сентября

По словам Анны Голицыной, «во втором сезоне зрителей ждут новые интересные события, которые заново перевернут жизнь семьи Беляковых. И, конечно же в центре всех событий снова будет Михалыч. Появятся новые герои, которые станут особенным украшением второго сезона. Ну и зрителя ждет неожиданное перевоплощение самого Михалыча».
В центре сюжета по-прежнему семья Беляковых, где еще совсем недавно царило полное непонимание. Отец Владимир (Павел Ворожцов) постоянно пропадал на работе, чтобы обеспечить жене и ребенку безбедную жизнь в окрестностях Рублево-Успенского шоссе. Мать Оксана (Ольга Медынич) занималась исключительно собой, а сын Марк (Антон Рогачев) пытался раскручивать блог в интернете. Все изменилось, когда однажды без приглашения к роскошный особняк Беляковых нагрянул родственник из Сибири Михалыч (Епифанцев). В Москву суровый мужчина приехал за справедливостью – лесхозу, расположенному рядом с деревней, где живет Михалыч, грозило полное уничтожение. Поначалу отношения сибиряка со столичными родственниками не клеились, однако постепенно хоть и простоватый, но душевной двоюродный брат помог им иначе посмотреть на себя, семейные отношения и истинные ценности.
«Я думаю, наш сериал интересен тем, что каждый, кто его смотрит, обязательно найдет созвучие со своей собственной жизнью, наполненной конфликтами и противоречиями, что создает повод для поиска способов их решить. Мой герой изначально наполнен достаточно непоколебимыми убеждениями, позволяющими переть на врага, как трактор. Не каждый человек готов к таким проявлениям в жизни, поэтому робкий зритель возлагает большие надежды на моего героя, которому, как и зрителю, кажется, что проблемы, бытового уровня, можно побороть силой. Думаю, зритель будет приятно удивлен, узнав, что это не так», — говорит Владимир Епифанцев.
После событий первого сезона семья Беляковых пытается жить как прежде, но это им плохо удается. Чтобы вытащить из тюрьмы Марка, Лену и Пану, которых подставил Субботин (Гоша Куценко), Володе и Оксане пришлось заложить в банке свой дом. Марк бросил университет, потому что это стало слишком дорого для семьи. Михалыч же неожиданно для всех выходит из тюрьмы по УДО, и становится другим человеком: теперь он хочет стать более ответственным и завести семью. Однако из-за браслета на ноге он обязан жить в доме Беляковых, а выходить может только до места работы. Для этого он устраивается на рынок, где Марк продаёт продукцию из Шарапово. Выясняется, что над Шарапово снова висит угроза – некая компания планирует сровнять лесхоз с землёй и построить там химзавод. Неожиданным союзником в этой беде для Михалыча становится Субботин – оказывается, это его жена требует развода и мстит бывшему мужу, уничтожая его активы. В новом противостоянии сибиряка и москвичей Михалычу предстоит спасти всю Сибирь и найти свою любовь.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«В первом сезоне было заявлено, что Михалыч — это человек, который приходит и решает проблемы. То есть, он одним своим присутствием меняет все вокруг. Во втором сезоне мы взяли штуку и усилили на максимум. Поэтому зрителей ждут невероятные приключения, погони, драки и падения. Да что там, на моей памяти это первый сериал, где будет глобальный индийский танец с участием огромного количества массовки. Это просто невероятно! И при этом у нас будет очень много любви и романтики, так что второй сезон получился всеобъемлющим. Надеемся, что зрителю это понравится», — прокомментировал сценарист Максим Казанцев.
«Мы очень весело отсняли второй сезон! Мою Оксану ждут различные перипетии и поиски себя: она в этом сезоне будет в поисках профессии и дела своей жизни. Но самое веселое для меня – это, конечно, сны наших героев, в которых мы хулиганим и отрываемся по полной. Когда увидите это в сериале, поймете, о чем я, спойлерить не буду. В целом, мы продолжим высмеивать "богачей", но не со злостью, а с добрым и хитрым взглядом – пожалуй, этим и цепляет наш сериал», — рассказала Ольга Медынич.
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