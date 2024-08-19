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Роман Яны Вагнер «Тоннель» превратят в сериал

19 августа
2024 год

Новости кино >>
19 августа 2024
Новый роман-катастрофа Яны Вагнер «Тоннель» получит экранизацию от Иви, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сериал собственного производства Иви расскажет о том, как несколько сотен обитателей Москвы по неизвестным причинам оказались заперты в огромном автомобильном тоннеле без связи и возможности понять, сколько продлится их заточение. Люди не знают, что произошло снаружи – часы идут, а спасение не приходит, и вскоре становится важно только то, что внутри. Оставшись наедине с неизвестностью, они попытаются выжить. Вспыхивают конфликты, раздаются первые выстрелы.


«Изначально я "Тоннель" и придумала как сценарий для сериала, но написала роман. И, по-моему, так даже лучше, потому что теперь будет и то, и другое. Эта самая страшная моя история и самая трудная, и она очень мне дорога. Желаю удачи Иви и держу кулаки, пусть на экране получится так же страшно, как и на бумаге», — прокомментировала Яна Вагнер, работавшая над своим новым романом-катастрофой шесть лет. В марте 2024 года он увидел свет и сразу же получил восторженные отзывы читателей и положительную реакцию критиков.

Над сценарием работает Сергей Калужанов, режиссером назначен Илья Ермолов. За разработку адаптации отвечает кинокомпания AP Entertainment в лице продюсеров Дмитрия Рудовского и Матвея Зубалевича. Продюсерами со стороны Иви выступят Инна Оркина-Сексте и Анастасия Дюкарева.
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