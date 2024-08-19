Роман Яны Вагнер «Тоннель» превратят в сериал

Новый роман-катастрофа Яны Вагнер
«Тоннель» получит экранизацию от Иви, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Сериал собственного производства Иви расскажет о том, как несколько сотен обитателей Москвы по неизвестным причинам оказались заперты в огромном автомобильном тоннеле без связи и возможности понять, сколько продлится их заточение. Люди не знают, что произошло снаружи – часы идут, а спасение не приходит, и вскоре становится важно только то, что внутри. Оставшись наедине с неизвестностью, они попытаются выжить. Вспыхивают конфликты, раздаются первые выстрелы.
«Изначально я "Тоннель" и придумала как сценарий для сериала, но написала роман. И, по-моему, так даже лучше, потому что теперь будет и то, и другое. Эта самая страшная моя история и самая трудная, и она очень мне дорога. Желаю удачи Иви и держу кулаки, пусть на экране получится так же страшно, как и на бумаге», —
прокомментировала Яна Вагнер, работавшая над своим новым романом-катастрофой шесть лет. В марте 2024 года он увидел свет и сразу же получил восторженные отзывы читателей и положительную реакцию критиков.
Над сценарием работает Сергей Калужанов
, режиссером назначен Илья Ермолов
. За разработку адаптации отвечает кинокомпания AP Entertainment в лице продюсеров Дмитрия Рудовского
и Матвея Зубалевича
. Продюсерами со стороны Иви выступят Инна Оркина-Сексте
и Анастасия Дюкарева
.
обсуждение >>