Сергей Дебижев возглавил жюри Второго Фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc

Объявлены жюри, деловая программа и специальные мероприятия Второго Фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc, который пройдет с 23 по 26 августа в рамках Московской международной недели кино в «Музее Москвы», в кинотеатре и во дворе одновременно. Согласно пресс-службе смотра, свои проекты представят Oкко, Kion, Wink, Start, Premier, Кинопоиск, Смотрим, Kino1TV, Rutube, RT.doc и Amediateka.
Премьерные неигровые проекты основного конкурса оценят два профессиональных независимых жюри, в состав которых войдут эксперты в сфере кинематографа и представители СМИ. Председателем жюри профессионалов выступит режиссер Сергей Дебижев, а в оценке работ ему помогут режиссер-документалист Юлия Бобкова и художник-постановщик, художник по костюмам Елена Окопная. По словам Дебижева, «кинематограф в сегодняшнем мире продолжает играть огромную роль, транслировать смыслы, идеи и создавать атмосферу в обществе. Он выходит на новый уровень качества и обретает новые возможности и пути к зрителю. Документальный кинематограф, как остров правды, становится все более востребованным. Интернет-платформы позволяют его донести до широкой аудитории. Высокое качество драматургии, изображения и звука должно стать определяющим при оценке кинопроектов».
Председателем жюри СМИ назначена руководитель редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Наталья Баринова. В ее команде — руководитель культурного медиа-проекта «Сити» телеканала «Москва 24» Евгения Смурыгина и телеграм-канал Федор, Бонд и Чук. «Мы все сейчас живем в учебнике истории. И документальное кино становится все популярнее. Если раньше документальные фильмы ассоциировались у обычных зрителей с чем-то скучным или занудным, то сейчас ракурс поменялся — колоссальные очереди на кинофестивалях и на премьерах собирает именно документальное кино. И режиссеры, собирая пазлы из реальной жизни, вычленяя главное для них, дают зрителям, конечно, не объективную картину (искусство всегда субъективно), но почти всегда яркую и очень личную. Документальное кино во многом стало мейнстримом, но наверняка талантливые люди — и режиссеры, и зрители — смогут найти в этих фильмах важное для себя. Научатся более тонко думать. Чувствовать. И вместе рефлексировать», — считает Наталья Баринова.
фото: на съемочной площадке фильма «Атаман Африка»
Программным директором фестиваля является Сусанна Альперина. Для гостей во дворе «Музея Москвы» будут проходить специальные мероприятия, посвященные нескольким фильмам и сериалам, представленным в программе. Там же во все дни фестиваля будет работать выставка постеров документальных фильмов и сериалов российских стриминговых платформ. С расписанием и деталями программы можно ознакомиться на сайте фестиваля и в телеграм-канале @originalfestival.
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