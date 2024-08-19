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Сергей Дебижев возглавил жюри Второго Фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc

19 августа
2024 год

Новости кино >>
19 августа 2024
Объявлены жюри, деловая программа и специальные мероприятия Второго Фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc, который пройдет с 23 по 26 августа в рамках Московской международной недели кино в «Музее Москвы», в кинотеатре и во дворе одновременно. Согласно пресс-службе смотра, свои проекты представят Oкко, Kion, Wink, Start, Premier, Кинопоиск, Смотрим, Kino1TV, Rutube, RT.doc и Amediateka.


Премьерные неигровые проекты основного конкурса оценят два профессиональных независимых жюри, в состав которых войдут эксперты в сфере кинематографа и представители СМИ. Председателем жюри профессионалов выступит режиссер Сергей Дебижев, а в оценке работ ему помогут режиссер-документалист Юлия Бобкова и художник-постановщик, художник по костюмам Елена Окопная. По словам Дебижева, «кинематограф в сегодняшнем мире продолжает играть огромную роль, транслировать смыслы, идеи и создавать атмосферу в обществе. Он выходит на новый уровень качества и обретает новые возможности и пути к зрителю. Документальный кинематограф, как остров правды, становится все более востребованным. Интернет-платформы позволяют его донести до широкой аудитории. Высокое качество драматургии, изображения и звука должно стать определяющим при оценке кинопроектов».

Председателем жюри СМИ назначена руководитель редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Наталья Баринова. В ее команде — руководитель культурного медиа-проекта «Сити» телеканала «Москва 24» Евгения Смурыгина и телеграм-канал Федор, Бонд и Чук. «Мы все сейчас живем в учебнике истории. И документальное кино становится все популярнее. Если раньше документальные фильмы ассоциировались у обычных зрителей с чем-то скучным или занудным, то сейчас ракурс поменялся — колоссальные очереди на кинофестивалях и на премьерах собирает именно документальное кино. И режиссеры, собирая пазлы из реальной жизни, вычленяя главное для них, дают зрителям, конечно, не объективную картину (искусство всегда субъективно), но почти всегда яркую и очень личную. Документальное кино во многом стало мейнстримом, но наверняка талантливые люди — и режиссеры, и зрители — смогут найти в этих фильмах важное для себя. Научатся более тонко думать. Чувствовать. И вместе рефлексировать», — считает Наталья Баринова.

Сергей Дебижев возглавил жюри Второго Фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc
фото: на съемочной площадке фильма «Атаман Африка»

В рамках деловой программы фестиваля пройдут два круглых стола с создателями проектов-участников основного конкурса и представителями платформ, где вышли фильмы и сериалы. Новейшие документальные ленты и сериалы будут представлены в новой программе «Биржа доков: "Ищу стриминг"», где авторы смогут продемонстрировать свой проект представителям онлайн-платформ. В нее включено 11 работ: «Атаман Африка» Сергея Сенцова, «Легендарные кинотеатры мира. Дом кино» Евгении Тирдатовой, «ЮДИ: Танец в темноте» Максима Башорина, «Хирург Павлов боится крови» Якова Юровицкого, «Мирный атом» Юрия Ярушникова, «Харама (Жители святых мест)» Дмитрия Давыдова, «БРИКС. Чемпионы» Евгении Киллих, «Кирилл Разлогов» Анджея Петраса и Анастасии Разлоговой, «Элегия фантома» Никиты Добрынина про Аллу Демидову, «Мисс УИС» Анастасии Безрук и «Долина грез» Софьи Горленко. На смотре также состоятся два специальных показа. 23 августа покажут премьеру картины Вадима Плохотникова «Жванецкий», а 24 августа пройдет московская премьера «Креста» Сергея Дебижева.

Программным директором фестиваля является Сусанна Альперина. Для гостей во дворе «Музея Москвы» будут проходить специальные мероприятия, посвященные нескольким фильмам и сериалам, представленным в программе. Там же во все дни фестиваля будет работать выставка постеров документальных фильмов и сериалов российских стриминговых платформ. С расписанием и деталями программы можно ознакомиться на сайте фестиваля и в телеграм-канале @originalfestival.
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персоны
Юлия БобковаСофья ГорленкоДмитрий ДавыдовСергей ДебижевАлла ДемидоваНикита ДобрынинЕлена ОкопнаяАнджей ПетрасВадим ПлохотниковАнастасия РазлоговаСергей СенцовЕвгения ТирдатоваЯков ЮровицкийЮрий Ярушников
фильмы
Атаман АфрикаЛегендарные кинотеатры мира. Дом киноЮДИ: Танец в темноте

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