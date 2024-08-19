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Валентина Ляпина и Александр Метелкин снимаются в «Царевне-лягушке»

19 августа
2024 год

Новости кино >>
19 августа 2024
Режиссер Александр Амиров приступил в Москве к съемкам комедийной сказки для всей семьи «Царевна-лягушка» с Валентиной Ляпиной и Александром Метелкиным в главных ролях. Лента по мотивам одноименной сказки Александра Николаевича Афанасьева появится в кинотеатрах в марте 2025 года, уточняет пресс-служба компании «Наше кино», выступающей производителем и дистрибьютором фильма.

Валентина Ляпина и Александр Метелкин снимаются в «Царевне-лягушке»
фото: пресс-служба компании «Наше кино»

По сюжету в пруду городского парка жила-была лягушка, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, о том, как такая же, как она поймала стрелу и превратилась в прекрасную девушку. Пораженная событиями фильма, лягушка принимает все происходящее за действительность и отправляется на поиски стрелы. Правда, вместо нее ловит мячик для гольфа... Лягушка оказалась заколдованной Василисой Прекрасной. При свете дня она оборачивается девушкой-красавицей, а ночью опять становится лягушкой. Виной тому колдовство Кощея, ныне очень влиятельного бизнесмена. Теперь девушке предстоит разгадать тайну своего прошлого, разрушить колдовство и выйти замуж за Ивана Царевича, который и запустил этот мячик.

Съемки картины пройдут в Москве и Московской области до конца сентября. Компанию вышеназванным актерам составят Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова, Ангелина Добророднова, Жанна Маркевич, Кирилл Батишта, Никита Тарасов и Мария Староторжская. Всех сказочных персонажей создадут при помощи трехмерной анимации. Оператором выступает Арсений Козин, а художником-постановщиком — Лена Лавур.
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Александр АмировКирилл БатиштаАнгелина ДоброродноваАрсений КозинНикита КологривыйЕлена КсенофонтоваРоман КурцынВиктор ЛогиновВалентина ЛяпинаЖанна МаркевичАлександр Метёлкин (II)Светлана ПермяковаАлиса РуденкоМария СтароторжскаяНикита Тарасов
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Царевна-лягушка

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Валентина Ляпина и Александр Метелкин снимаются в «Царевне-лягушке» фотографии
Валентина Ляпина и Александр Метелкин снимаются в «Царевне-лягушке» фотографии
Валентина Ляпина и Александр Метелкин снимаются в «Царевне-лягушке» фотографии
Валентина Ляпина и Александр Метелкин снимаются в «Царевне-лягушке» фотографии
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