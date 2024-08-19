Валентина Ляпина и Александр Метелкин снимаются в «Царевне-лягушке»

Режиссер Александр Амиров приступил в Москве к съемкам комедийной сказки для всей семьи «Царевна-лягушка» с Валентиной Ляпиной и Александром Метелкиным в главных ролях. Лента по мотивам одноименной сказки Александра Николаевича Афанасьева появится в кинотеатрах в марте 2025 года, уточняет пресс-служба компании «Наше кино», выступающей производителем и дистрибьютором фильма.
фото: пресс-служба компании «Наше кино»
По сюжету в пруду городского парка жила-была лягушка, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, о том, как такая же, как она поймала стрелу и превратилась в прекрасную девушку. Пораженная событиями фильма, лягушка принимает все происходящее за действительность и отправляется на поиски стрелы. Правда, вместо нее ловит мячик для гольфа... Лягушка оказалась заколдованной Василисой Прекрасной. При свете дня она оборачивается девушкой-красавицей, а ночью опять становится лягушкой. Виной тому колдовство Кощея, ныне очень влиятельного бизнесмена. Теперь девушке предстоит разгадать тайну своего прошлого, разрушить колдовство и выйти замуж за Ивана Царевича, который и запустил этот мячик.
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