«Хватит витать в облаках»: Джулианна Николсон рассуждает о счастье в трейлере драмы «Планета Джанет»

В сети появился дублированный трейлер драмы студии А24 о взрослении «Планета Джанет» с Джулианной Николсон в главной роли. Режиссерский дебют лауреатки Пулитцеровской премии Энни Бейкер выпустит в российский прокат компания «Экспонента Фильм» 5 сентября.
У 11-летней Лейси нет друзей и она просит свою маму Джанет забрать ее из лагеря, чтобы провести лето дома вдвоем. Но с Джанет не так уж легко. Она легко влюбляет в себя мужчин и дружит со всеми вокруг, хотя это и не делает ее счастливой. Джанет словно с другой планеты.
«Мне было интересно исследовать фигуру матери как объекта любви. Тяга ребенка к матери не несет сексуального подтекста, но плотно связана с желанием обладать и касаться. И когда Джанет встречается с мужчинами, Лейси каждый раз будто оказывается в любовном треугольнике, теряя доступ к матери и возможность владеть ею безраздельно. Это танец любви длиной в целое лето», — говорит Энни Бэйкер, которая также выступила автором сценария фильма.
фото: компания «Экспонента фильм»
Также в картине снялись Зои Зиглер, Уилл Паттон, Мэри Шульц и другие. Мировая премьера фильма состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля, ленту также показывали на международном кинофестивале в Нью-Йорке, в Сан-Франциско и на других смотрах.
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