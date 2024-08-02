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О Бритни Спирс снимут байопик

2 августа
2024 год

Новости кино >>
2 августа 2024

О Бритни Спирс снимут полнометражный фильм. Права на экранизацию мемуаров певицы «Женщина во мне» выкупила студия Universal Pictures. Об этом сообщает Variety.

О Бритни Спирс снимут байопик
фото: Entertainment Weekly

Режиссером фильма выступит Джон Чу, снявший картины «Злая», «Безумно богатые азиаты» и «Иллюзия обмана 2». Продюсером значится Марк Платт, работавший над лентами «Ла-Ла Ленд», «Драйв» и «Вавилон».

Бритни Спирс поделилась новостями о «секретном проекте» в социальных сетях, отметив, что Платт всегда снимал ее любимые фильмы. Никаких других подробностей пока не разглашается.

Мемуары певицы вышли в октябре прошлого года и были проданы тиражом более 2,5 миллионов экземпляров только в США.
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