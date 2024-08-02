О Бритни Спирс снимут байопик

О Бритни Спирс
снимут полнометражный фильм. Права на экранизацию мемуаров певицы «Женщина во мне» выкупила студия Universal Pictures. Об этом сообщает Variety.
фото: Entertainment Weekly
Режиссером фильма выступит Джон Чу
, снявший картины «Злая
», «Безумно богатые азиаты
» и «Иллюзия обмана 2
». Продюсером значится Марк Платт
, работавший над лентами «Ла-Ла Ленд
», «Драйв
» и «Вавилон
».
Бритни Спирс поделилась новостями о «секретном проекте» в социальных сетях, отметив, что Платт всегда снимал ее любимые фильмы. Никаких других подробностей пока не разглашается.
Мемуары певицы вышли в октябре прошлого года и были проданы тиражом более 2,5 миллионов экземпляров только в США.
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