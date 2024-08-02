Рузиль Минекаев и Ева Смирнова станут братом и сестрой в анимационном фильме «Как приручить бизона»

Ева Смирнова и Рузиль Минекаев озвучили главных героев анимационного фильма «Как приручить бизона», который выходит в прокат 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба дистрибьютора ленты «Централ Партнершип». Картина расскажет об оставшихся без родителей Мэри и Томе, которые на океанском лайнере прибывают в Нью-Йорк и отправляются в путешествие по незнакомой стране.
фото: Централ Партнершип
Мэри и Тома, по сюжету, ждут приключения, полные поразительных открытий, опасностей и судьбоносных встреч. В поисках нового дома они столкнутся с коварными злодеями, познакомятся с неожиданными союзниками и обретут особенного друга, который навсегда изменит их судьбу.
«Это мой первый опыт в озвучении персонажа полнометражного мультфильма, и я рада, что именно меня выбрали на роль Мэри. Когда-то я смотрела на актеров дубляжа и думала: "Я тоже так хочу!". И вот, моя мечта сбылась. Говорят, что озвучение своих фильмов и персонажа из мультфильма – это одно и тоже, но на самом деле это абсолютно другие эмоции, энергетика, люди, задачи. Никогда в жизни я столько не записывала физики и не вопила в микрофон, чтобы казалось будто я правда лечу с обрыва. Это очень интересная история с множеством трогательных моментов. Вот представьте, вы сидите, озвучиваете мультик и сами чуть не плачете! Я очень прониклась, это было что-то нереальное. Моя героиня в фильме переживает много разных эмоций. Мы с ней похожи тем, что очень переменчивы, энергичны и порой нам в голову приходят гениальные решения. Мне нравится ее характер. Даже когда ее ругают, она реагирует так: "Ладно-ладно, поняла". Она всегда двигается вперед, знает, чего хочет и готова идти на опасность ради родных и любимых. Она задорная и крутая девочка!», — говорит Ева Смирнова.
фото: Централ Партнершип
Для Рузиля Минекаева работа над картиной также была необычным опытом. «Это моя первая профессиональная озвучка в масштабном проекте. Опыт очень интересный! Первый день я даже немного переживал, но быстро понял, что к чему, и все получилось. Мой персонаж Том – ответственный, добрый и отважный парень, который очень любит свою сестру и ценит дружбу. Озвучение похоже на классическую актерскую игру, потому что ты точно также отыгрываешь весь спектр эмоций персонажа и погружаешься в него. Единственное, в процессе озвучения ты не беспокоишься за технические моменты, как было бы на съемочной площадке — правильно ли ты встал и так далее. Иногда бывает так, что человек визуально совсем не похож на персонажа, но его тембр голоса — идеально подходит. И мне кажется, озвучение — это хорошая возможность попробовать себя в чем-то новом, примерить непривычную роль», — рассказывает артист.
Режиссерами ленты выступили Педро Солис Гарсиа и Хуан Гарсиа.
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