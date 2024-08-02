Питер Динклэйдж и Рэйчел Броснахэн присоединились к Аль Пачино в экранизации «Короля Лира».

Питер Динклэйдж
и Рэйчел Броснахэн
присоединились к актерскому составу экранизации «Короля Лира». Роль самого Лира досталась Аль Пачино
, а Джессика Честейн
воплотит образ его дочери, Гонерильи. Об этом сообщает Deadline.
Фильм расскажет о стареющем короле, который делит земли между тремя дочерьми, чтобы предотвратить раздоры. Но он отвергает младшую дочь и доверяется ее злобным сестрам, которые лишают его власти.
Картину «Лир, Рекс
» (Lear, Rex…) снимет Бернард Роуз
(«Бессмертная возлюбленная
»). Кроме того, также в касте заявлены Ариана ДеБос
, ЛаКит Стэнфилд
, Крис Мессина
, Стивен Дорфф
, Риз Койро
, Мэттью Джейкобс
, Дэнни Хьюстон
и Тед Левайн
. Основные съемки начнутся 12 августа в Лос-Анджелесе.
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