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Питер Динклэйдж и Рэйчел Броснахэн присоединились к Аль Пачино в экранизации «Короля Лира».

2 августа
2024 год

Новости кино >>
2 августа 2024
Питер Динклэйдж и Рэйчел Броснахэн присоединились к актерскому составу экранизации «Короля Лира». Роль самого Лира досталась Аль Пачино, а Джессика Честейн воплотит образ его дочери, Гонерильи. Об этом сообщает Deadline.

Питер Динклэйдж и Рэйчел Броснахэн присоединились к Аль Пачино в экранизации «Короля Лира».

Фильм расскажет о стареющем короле, который делит земли между тремя дочерьми, чтобы предотвратить раздоры. Но он отвергает младшую дочь и доверяется ее злобным сестрам, которые лишают его власти.

Картину «Лир, Рекс» (Lear, Rex…) снимет Бернард РоузБессмертная возлюбленная»). Кроме того, также в касте заявлены Ариана ДеБос, ЛаКит Стэнфилд, Крис Мессина, Стивен Дорфф, Риз Койро, Мэттью Джейкобс, Дэнни Хьюстон и Тед Левайн. Основные съемки начнутся 12 августа в Лос-Анджелесе.
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