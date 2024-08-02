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В новом телесезоне НТВ покажет сериалы с Сергеем Безруковым, Дмитрием Нагиевым и Никитой Панфиловым

2 августа
2024 год

Новости кино >>
2 августа 2024
В грядущем телевизионном сезоне НТВ покажет исторические детективы «Плевако» с Сергеем Безруковым, «Злые люди» с Петром Рыковым, Александром Лыковым и Дмитрием Нагиевым, остросюжетную драму «Пальцы», детектив «Лепила» с Никитой Панфиловым, новогоднюю комедию «Папаши», а также продолжения популярных франшиз, среди которых «Невский», «Скорая помощь», «Первый отдел», «Балабол», «Тверская», «Шеф», «Хозяин» и «Морские дьяволы». Об этом сообщает пресс-служба канала.

В новом телесезоне НТВ покажет сериалы с Сергеем Безруковым, Дмитрием Нагиевым и Никитой Панфиловым
фото: Кадр из детектива «Плевако»

Так, в седьмом сезоне «Невского» с Антоном Васильевым в главной роли в Северную столицу из Москвы направляют заместителя министра внутренних дел генерала Кондратьева (Андрей Коровниченко), чтобы в кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве. В продолжении «Скорой помощи» герой Гоши Куценко Константин Кулыгин и его коллеги продолжат спасать жизни и помогать больным. В восьмом сезоне «Балабола» герой Константина Юшкевича Саня Балабин вновь столкнется с самыми разными делами, а в его жизни неожиданно появится дядя Митя (Сергей Баталов) – бывший подполковник милиции, с подачи которого Саня когда-то и пошел на службу. По сюжету нового сезона «Первого отдела» полковник юстиции Юрий Брагин, роль которого исполняет Иван Колесников, отстранен от службы: коллеги подозревают, что он пытался помочь своему другу, оперативнику уголовного розыска Михаилу Шибанову (Сергей Жарков) избежать задержания и ареста. В отношении Брагина проводится служебная проверка, по итогу которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

В продолжении остросюжетной драмы «Тверская. Любой ценой» противостояние героя Ивана Колесникова Соболева и виновников смерти его родителей выходит на новый уровень, и появляется новый враг – бизнесмен и торговец оружием (Василий Мищенко). В седьмом сезоне «Шефа» главному герою в исполнении Андрея Чубченко предстоит решить, на чьей он стороне в войне главных криминальных авторитетов Северной столицы. В новых сериях «Хозяина» персонаж Дениса Никифорова Егор Таранцев – опер в убойном отделе — разбирается в обстоятельствах массового отравления сидром. В сериале «Морские дьяволы. Вектор атаки» элитному подразделению противостоит сателлит западных спецслужб.

В новом телесезоне НТВ покажет сериалы с Сергеем Безруковым, Дмитрием Нагиевым и Никитой Панфиловым
фото: Кадр из детектива «Злые люди»

Исторический детектив «Злые люди» с Петром Рыковым, Александром Лыковым и Дмитрием Нагиевым основан на рассказах из серии «Хроники сыска» нижегородского писателя Николая Свечина. Сюжет истории развернется в 1895 году в Нижнем Новгороде. Город готовится к крупнейшему торговому событию года – ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека – предводителя губернского дворянства Нефедьева. Ну а еще один исторический детектив «Плевако» расскажет о легендарном российском адвокате и блестящем ораторе, которого современники прозвали «московским златоустом», – Федоре Никифоровиче Плевако.

Действие детективной драмы «Пальцы» развернется параллельно в двух временах – в 2015 и 1996 годах. В 90-х главные герои картины – Андрей, Костя, Юра, Даня и Виталик – были всегда и во всем вместе, как пять пальцев на одной руке, их так и прозвали – «Пальцы». Спустя 20 лет они встречаются в родном Шубинске, где происходит покушение на крупного бизнесмена, бывшего бандита Виталия Волкова по прозвищу Мальборо (Алексей Барабаш). В центре истории другого остросюжетного детектива «Лепила» – выдающийся молодой хирург Сергей Рашидов, роль которого исполнил Никита Панфилов. У него налаженная, счастливая жизнь. Но все резко меняется, когда в его квартиру врывается спецназ Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана. Рашидова задерживают по обвинению в наркоторговле. В камере Рашидов знакомится с террористом Ахатом и становится невольным участником его побега из-под стражи, однако вернуться домой он не может. Единственный выход – бежать в другую страну и жить под чужими документами. Так, врач Сергей Рашидов из Душанбе становится простым московским дворником Джурой.

В новогодней комедии «Папаши» главные герои сериальных франшиз НТВ – Кулыгин из «Скорой помощи», Балабин из «Балабола», Соболев из «Тверской», Прошкин из «Бима» вместе с Бимом и Сотников из «Лихача» – соберутся вместе в маленьком городке Старолесске благодаря письму 11-летнего Пашки из детского дома. Каждый из них получил послание от мальчика, в котором сказано, что именно он его отец.
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№ 1
Maximon   2.08.2024 - 21:46
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Алексей БарабашСергей БаталовСергей БезруковАнтон ВасильевСергей ЖарковИван КолесниковАндрей КоровниченкоГоша КуценкоАлександр ЛыковВасилий МищенкоДмитрий НагиевДенис НикифоровНикита ПанфиловПётр РыковАндрей ЧубченкоКонстантин Юшкевич
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В новом телесезоне НТВ покажет сериалы с Сергеем Безруковым, Дмитрием Нагиевым и Никитой Панфиловым фотографии
В новом телесезоне НТВ покажет сериалы с Сергеем Безруковым, Дмитрием Нагиевым и Никитой Панфиловым фотографии
В новом телесезоне НТВ покажет сериалы с Сергеем Безруковым, Дмитрием Нагиевым и Никитой Панфиловым фотографии
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