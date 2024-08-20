Звоните Матвееву: Репортаж со съемок фильма «Пранкер»

В Санкт-Петербурге завершились съемки «Пранкера» — нового совместного проекта киностудий Bazelevs и PANDORA film (вместе они уже работали над «Девятаевым») на актуальную тему телефонных мошенников, «служб безопасности банка» и других махинаторов, предпочитающих действовать «на удаленке». Главного героя «Пранкера» играет Максим Матвеев, закрепивший за собой реноме главного актера на роль циничных мастеров социальной инженерии благодаря крайне успешному «Триггеру». Методы его нового героя в чем-то схожи с провокациями Артема Стрелецкого, но есть и одно принципиальное отличие. Кино-Театр.Ру побывал на съемках фильма, чтобы ответить на главные вопросы: чем пранкеры отличаются от психологов, куда может завести телефонный розыгрыш и при чем тут Вован и Лексус?
фото: Базелевс
В центре Петербурга очень удобно снимать фильмы про царей, на окраинах — про бандитов. Фильм Александра Харламова (автора очень забавной короткометражки-перевертыша «Царапина на бисквите») больше тяготит ко второму варианту. Центр притяжения — неприметное здание, вокруг которого развернут кинематографический табор. Кроме, собственно, съемочной группы тут же дежурят пожарные. Внутри убедительно изображают возгорание: огонь облизывает бетонные стены, лестницы и потолок. По галерее второго этажа пробирается Максим Матвеев. Его герой Антон — профессиональный пранкер, большой специалист по выуживанию информации посредством телефонных разговоров.
Антон позиционирует себя как борец за справедливость: сливает секретную информацию про коррупционеров и нечистых на руку больших шишек. И все это, кажется, без каких-либо последствий. До тех пор, пока Антон не оказывается вовлечен в противостояние бизнес-конкурентов. На кону не только анонимность, но и жизнь его сестры. «Наш фильм поднимает важные и волнующие всех сегодня проблемы телефонных мошенников и утечки персональных данных», — рассказала продюсер «Пранкера», генеральный продюсер студии «Базелевс» Лала Рустамова. «С развитием высоких технологий число таких преступлений растет с каждым годом, и мы, таким образом, хотим привлечь внимание зрителей к существующей опасности и сократить количество пострадавших».
фото: Базелевс
Персонажа трудно назвать героем в привычном понимании этого слова, равно как и вигилантом — борцом за справедливость, для которого все средства хороши. Сам Матвеев отмечает темную сторону сыгранного им человека: «Недальновидный, стремящийся заявить о себе. Я долго пытался найти причину, почему люди этим [пранками] занимаются, сидят "по ту сторону" телефона, находят в себе силы отвечать на оскорбления». Для подготовки к роли актер изучал реальные случаи пранков, применяемые в них технологии (хотя признается, что по натуре остается человеком далеким от этих новых веяний: моделями искусственного интеллекта не пользуется, да и электронным книгам предпочитает бумажные). В том числе пригодился опыт хорошо известных в Рунете Вована и Лексуса (пранк-журналисты Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), из книги которых Матвеев также черпал вдохновение. Увлекательность темы, вкупе с ее злободневностью и переворотом истории с ног на голову — в скрипте Харламова безликий пранкер из охотника превращается в жертву — стала именно той причиной, по которой Матвеев согласился на эту роль.
К тому же, его герой из «Пранкера» становится продолжением исследования архетипа асоциального провокатора, ранее уже заявленного «Триггером». У Антона действительно много схожих черт с психологом Артемом Стрелецким (в первую очередь, из-за маниакального стремления давить на людей), но есть и одно важное отличие: «Мотивы разные. Мотивы Антона достаточно эфемерные. Грани между благими целями и целями разрушающими у него практически нет. И он остается за кадром, он невидим. А Стрелецкий не боится выйти с человеком один на один. Его цели, на мой взгляд, изначально более чистые. Кажется, в Антоне больше злости — такой нехорошей злости, которая им и движет. Стрелецкий любит людей, Антон — нет. Он любит только себя. Ну и своих близких, которые ограничиваются семейным кругом».
фото: Базелевс
Когда безопасное телефонное хулиганство оборачивается проблемами, а на кон ставятся уже реальные человеческие жизни, пранкер оказывается в ситуации сродни Раскольникову в «Преступлении и наказании». У каждого действия должна быть своя цена. «Если сузить мои размышления до пространства роли, то мне было интересно шагнуть в эту смысловую игру, когда мы сначала видим поступок, потом последствия этого поступка, и то, как персонаж пытается с этими последствиями справиться», — рассказывает Матвеев. «Эти последствия можно расценивать как некую карму, которая прилетела этому Антону». Воздаяние за поступки, в конечно счете, и приводит его в пылающее здание. Сцена пожара снимается на натуре без применения спецэффектов и стала настоящим вызовом для съемочной группы: кроме обязательной техники безопасности — дежурящих поблизости экстренных служб, касок и масок-респираторов — это накладывает и нетипичные производственные трудности.
Оператор Елена Иванова отмечает: «Сложность сцены заключается в том, что мы должны снять быстро и быстро оттуда уйти. Потому что набирается огромное количество дыма, который поглощает свет. Ты ничего не видишь, не знаешь, где выход... Мы должны за эти 15 секунд, пока дым не набрался в помещении, успеть отснять. То есть ни секунды промедления». И пусть все рассчитано до мелочей, поджог контролируемый, а массивные вентиляторы своевременно удаляют из импровизированного павильона дым, постановка все еще представляется крайне непростой. Кроме исполнителя главной роли в эпицентре находятся пиротехники и операторская команда, которой нужно оперативно и чисто снять сцену. Создать кинематографичный пожар не так просто, как может показаться. Художник-постановщик Ксения Демкина заметила, что пространство должно было быть художественно целостным. «Это заняло три дня, каждый день работала бригада из десяти человек. Они все красили и фактурили, нарезали металлолом. Это была самая масштабная декорация, но для меня она была интересна с точки зрения именно художественной работы, которая, как мне кажется, вполне успешно состоялась».
фото: Базелевс
Занятно и то, что источником вдохновения для создания главной идеи «Пранкера» также послужили современные технологии — те, которые уже сегодня переворачивают наше представление о реальности, заставляют сомневаться в увиденном и услышанном, а иногда и всерьез бастовать против галопирующего развития науки-техники (актеры и сценаристы из Голливуда не дадут соврать). Александр Харламов рассказал, что стартовой точкой для реализации идеи послужило его знакомство с современными программами по генерации голосов знаменитостей — в частности, разработки компании Vera Voice, восстановившей голос Владимира Высоцкого. К тому же, режиссер признается, что однажды и сам попался на уловку телефонных мошенников, и этот опыт также косвенно мог повлиять на его интерес к заданной теме.
Цифровой детектив «Пранкер» разрабатывался четыре года, за которые технологии ИИ стали еще злее, а проблема пранков вышла на новый, доселе невиданный уровень. Для Харламова работа над этим проектом во многом особенная: это не только большая работа с замахом на большой прокат, но и возможность поработать с кумирами. Один из них, Алексей Серебряков, сыграет в «Пранкере» значимую роль, которая удивит зрителя занятным сюжетным твистом. Каким именно – узнаем уже очень скоро, фильм планируют выпустить в начале следующего года. Сомневаться в том, что актуальность темы к тому моменту все еще будет очень высока, не приходится.
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