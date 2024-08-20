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Вы за всё заплатите: «Атака титанов» готовится покорять кинотеатры (есть тизер)

20 августа
2024 год

Новости кино >>
20 августа 2024
Когда-нибудь «Атака титанов» закончится безвозвратно, но не сейчас! Студия MAPPAМагическая битва», «Безумный азарт») сообщила, что работает над полным метром: 145-минутный фильм-компиляция с подзаголовком «Последняя атака» (Attack on Titan The Movie: The Last Attack) объединит два последних спешла финального сезона с доработанным визуалом и объемным звуком 5.1. Бессловесный тизер подтверждает, что аниме выйдет в кинотеатрах Японии уже 8 ноября.


В постапокалиптическом альтернативном Средневековье гигантские человекоподобные существа, известные как титаны, уничтожили цивилизацию. Эрен Йегер и его друзья, Микаса Аккерман и Армин Арлерт, присоединяются к Разведкорпусу, чтобы дать отпор плотоядным монстрам и раскрыть тайну их существования. Для тех, кто только начинает погружаться в мир Хадзимэ Исаямы, у нас есть бесспойлерный гид по «Атаке титанов», а о том, что было «ранее в сериале», можно прочитать в наших рекапах.

Читать Что «Атака титанов» может предложить современному миру
Режиссер Юитиро ХаясиДорохэдоро», «Юри на льду») пустил скупую слезу: «Я рад, что наконец могу сообщить эту новость. Хотя вы в любое время можете посмотреть заключительную часть онлайн, я изначально задумывал этот фильм для просмотра в кинотеатре. Поэтому я очень рад, что у зрителей появилась возможность увидеть его в лучшем из возможных форматов. Я поработал над обновлением визуальной части фильма, и теперь очень хочу, чтобы вы ощутили всю мощь и атмосферу происходящего на большом экране».

Вы за всё заплатите: «Атака титанов» готовится покорять кинотеатры (есть тизер)

Франшиза основана на одноименной манге, выходившей с 2009 по 2021 год в журнале Bessatsu Shonen Magazine (издательство Kodansha). Совокупный тираж 34 томов превысил 140 миллионов экземпляров по всему миру. Первый сезон, вышедший в 2013 году, снял режиссер Тэцуро АракиТетрадь смерти», «Опасность в моем сердце»), а за производство отвечала студия WitСага о Винланде», «Отряд самоубийц из другого мира»). Музыкальное сопровождение и все оригинальные саундтреки, включая The Reluctant Heroes и Vogel im Käfig, написал и саранжировал Хироюки СаваноБлич: Тысячелетняя кровавая война», «Поднятие уровня в одиночку»). Второй часовой спешл заключительного сезона, завершающий десятилетнюю сагу, вышел в ноябре прошлого года.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о об истории и хитах студии MAPPA или скрытых смыслах «Тетради смерти».
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Вы за всё заплатите: «Атака титанов» готовится покорять кинотеатры (есть тизер) фотографии
Вы за всё заплатите: «Атака титанов» готовится покорять кинотеатры (есть тизер) фотографии
Вы за всё заплатите: «Атака титанов» готовится покорять кинотеатры (есть тизер) фотографии
Вы за всё заплатите: «Атака титанов» готовится покорять кинотеатры (есть тизер) фотографии
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