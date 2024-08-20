Вы за всё заплатите: «Атака титанов» готовится покорять кинотеатры (есть тизер)

Когда-нибудь «Атака титанов
» закончится безвозвратно, но не сейчас! Студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Безумный азарт
») сообщила, что работает над полным метром: 145-минутный фильм-компиляция с подзаголовком «Последняя атака
» (Attack on Titan The Movie: The Last Attack) объединит два
последних спешла финального сезона с доработанным визуалом и объемным звуком 5.1. Бессловесный тизер подтверждает, что аниме выйдет в кинотеатрах Японии уже 8 ноября.
В постапокалиптическом альтернативном Средневековье гигантские человекоподобные существа, известные как титаны, уничтожили цивилизацию. Эрен Йегер
и его друзья, Микаса Аккерман
и Армин Арлерт
, присоединяются к Разведкорпусу, чтобы дать отпор плотоядным монстрам и раскрыть тайну их существования. Для тех, кто только начинает погружаться в мир Хадзимэ Исаямы
, у нас есть бесспойлерный гид
по «Атаке титанов», а о том, что было «ранее в сериале», можно прочитать в наших рекапах
.
Читать
Что «Атака титанов» может предложить современному миру
Режиссер Юитиро Хаяси
(«Дорохэдоро
», «Юри на льду
») пустил скупую слезу: «Я рад, что наконец могу сообщить эту новость. Хотя вы в любое время можете посмотреть заключительную часть онлайн, я изначально задумывал этот фильм для просмотра в кинотеатре. Поэтому я очень рад, что у зрителей появилась возможность увидеть его в лучшем из возможных форматов. Я поработал над обновлением визуальной части фильма, и теперь очень хочу, чтобы вы ощутили всю мощь и атмосферу происходящего на большом экране
».
Франшиза
основана на одноименной манге, выходившей с 2009 по 2021 год в журнале Bessatsu Shonen Magazine
(издательство Kodansha). Совокупный тираж 34 томов превысил 140 миллионов экземпляров по всему миру. Первый сезон, вышедший в 2013 году, снял режиссер Тэцуро Араки
(«Тетрадь смерти
», «Опасность в моем сердце
»), а за производство отвечала студия Wit
(«Сага о Винланде
», «Отряд самоубийц из другого мира
»). Музыкальное сопровождение и все оригинальные саундтреки, включая The Reluctant Heroes
и Vogel im Käfig
, написал и саранжировал Хироюки Савано
(«Блич: Тысячелетняя кровавая война
», «Поднятие уровня в одиночку
»). Второй часовой спешл заключительного сезона, завершающий десятилетнюю сагу, вышел в ноябре прошлого года.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о об истории и хитах студии MAPPA или скрытых смыслах «Тетради смерти».
обсуждение >>