Первый Международный тарусский кинофестиваль пройдет с 4 по 8 сентября. Помимо кинопоказов, гостей ждут выставки, концерты, а также публичная программа «Выходные в Тарусе: культурная перезагрузка», сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба смотра
Мероприятия фестиваля пройдут на семи городских площадках при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В программу кинопоказов войдут фильмы ярких представителей новой волны российских режиссеров, включая Малику Мухамеджан, Сергея Кальварского, Татьяну Рахманову, Андрея Натоцинского и других. Также состоятся показы фильмов для семейной аудитории, рассказывающих о жизни за границей крупных городов. Программа документальных фильмов будет посвящена людям искусства – режиссерам, художникам, писателям, композиторам. Для юных зрителей пройдут показы анимационной программы, в том числе фильмов Хаяо Миядзаки.
«Программа собрана из фильмов, которые соразмерны человеку и обращены к его душе. На экране вы не встретите городских историй, плоских сюжетов... в каждой картине чувствуется, что автор несет ответственность за ваше время и призывает к размышлениям о природе, воздухе, о труде, о служении человека искусству, о внимании к чувствам друг-друга...», — говорит куратор кинопрограммы фестиваля Слава Шутов.
Музыкальная программа фестиваля сформирована пианисткой Варварой Мягковой и будет представлена двумя концертами, состоящими из импровизаций и произведений молодых композиторов. На сцене Дома литераторов выступят: Варвара Мягкова (фортепиано), Наталья Соколовская (фортепиано), Артем Макоян (фортепиано), Аркадий Пикунов (саксофон), Сергей Полтавский (альт, электроника), Аяко Танабе (скрипка). В Школе искусств пройдет выставка «Между домом и садом ветра не было», где будут выставлены работы и инсталляции молодых художников. Кураторы Дарья Захарова и Слава Шутов попробуют исследовать мир, где личная история человека и его семьи «воплощаются одновременно в общем и собственном ощущении прекрасного», мир дачной жизни в ее безмятежности, спокойствии, с ее традициями и укладом. В Соляном амбаре гостям фестиваля будет представлена выставка итальянского фотографа Габриеле Лентини, а также его фотофильм «Сумасшествие». Выставка расскажет о проекте создания уникального экономически-культурного пространства «История в Богимово», в рамках которого действует экоферма, сыроварня, реализуются культурные проекты, а также ведется восстановление усадьбы, которая стала прототипом чеховского рассказа «Дом с мезонином».
С 7 по 8 сентября состоится публичная программа – «Выходные в Тарусе: культурная перезагрузка», посвященная развитию культурных проектов и новому образу жизни за границей крупных городов. В рамках программы пройдут Тарусский культурный форум, книжная ярмарка и лекторий, гастромаркет, ярмарка российских дизайнеров, работающих с русским культурным кодом, анимационный кампус, а также серия встреч с тарусскими художниками. Расписание публичной программы будет доступно не позднее 1 сентября. Вход на все мероприятия кинофестиваля свободный при обязательной регистрации на сайте фестиваля.
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