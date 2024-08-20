Сергей Волков и Илья Борисов станут «Родней»

По сюжету в дом к Косте, интеллигентному столичному айтишнику, заявились дальние родственники. Семья Шмаковых. Не виделись лет двадцать, не созванивались даже. Шмаковы приехали с Урала сниматься в телешоу про таланты страны, но уже на вокзале лишились денег и документов. Костя пускает родню переночевать в свой шикарный загородный дом, но идет время, а выселяться Шмаковы не собираются. Идеальная жизнь Кости постепенно разрушается, и ему приходится столкнуться со своими главными страхами, чтобы защитить себя и свою семью.
«История начинается в совершенно пустом поселке, и мы держим интригу, почему же оттуда исчезли все люди. Это своего рода социальный подтекст, ведь из таких мест жители часто уезжают в большие города. В нашем фильме мы тоже сталкиваем два мира – обеспеченную московскую семью и обычных работяг из провинции, показывая, насколько они разные и что их все-таки объединяет. Когда впервые прочитал сценарий, понял, что ничего похожего раньше не видел, и захотелось снять это ярко и с хорошими актерами. "Родня" – редкое сочетание разных жанров, что делает сюжет по-настоящему уникальным: здесь и комедия, и мелодрама, и триллер, и немного мистики. Но, конечно же, за всеми выразительными средствами скрывается универсальная история семейных взаимоотношений, личных переживаний, травм и раскрывается психология человека», — говорит режиссер.
«За основу сюжета взята интересная ситуация, когда в жизнь моего героя Кости, московского парня, врывается его прошлое в лице двоюродного брата. У них разный культурный код, разные привычки, вкусы и контекст. Но так как они родственники, они вынуждены вновь соприкоснуться, пообжигаться друг о друга. Костя хочет быть лучшим папой и лучшим мужем, но вся его жизнь не является настоящей и полнокровной, потому что он бежит от самого себя, пытается закрыться от травмы, однако ему приходиться столкнуться с последствиями спустя много лет», — рассказывает Сергей Волков.
История развивается в двух временных плоскостях – в наши дни и в начале нулевых, период детства Кости и его двоюродного брата Вовы, поскольку в сюжете важную роль играет предыстория их взаимоотношений, когда они вместе проводили лето у бабушки. Так, для команды проекта было необходимо отыскать характерных юных артистов, похожих на главных героев. «Важные роли у нас играют дети, а детский кастинг зачастую идет непросто, ведь у юных ребят еще совсем нет опыта. Нужно было найти своеобразных, органичных пацанов, и, мне кажется, нам удалось. Будет здорово, если мы положили начало какому-то актерскому пути в лице наших юных актеров, и, может быть, смогли придать им уверенности для продолжения своего пути в кино», – поделился Станислав Светлов.
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