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Сергей Волков и Илья Борисов станут «Родней»

20 августа
2024 год

Новости кино >>
20 августа 2024
Стартовали съемки мистического триллера «Родня», главные роли в котором исполняют Сергей Волков, Анастасия Куимова, Илья Борисов и Екатерина Смирнова. Режиссерское кресло занял Станислав Светлов, уточняет пресс-служба ТВ-3, где и состоится премьера проекта.

Сергей Волков и Илья Борисов станут «Родней»
фото: пресс-служба ТВ-3

По сюжету в дом к Косте, интеллигентному столичному айтишнику, заявились дальние родственники. Семья Шмаковых. Не виделись лет двадцать, не созванивались даже. Шмаковы приехали с Урала сниматься в телешоу про таланты страны, но уже на вокзале лишились денег и документов. Костя пускает родню переночевать в свой шикарный загородный дом, но идет время, а выселяться Шмаковы не собираются. Идеальная жизнь Кости постепенно разрушается, и ему приходится столкнуться со своими главными страхами, чтобы защитить себя и свою семью.

«История начинается в совершенно пустом поселке, и мы держим интригу, почему же оттуда исчезли все люди. Это своего рода социальный подтекст, ведь из таких мест жители часто уезжают в большие города. В нашем фильме мы тоже сталкиваем два мира – обеспеченную московскую семью и обычных работяг из провинции, показывая, насколько они разные и что их все-таки объединяет. Когда впервые прочитал сценарий, понял, что ничего похожего раньше не видел, и захотелось снять это ярко и с хорошими актерами. "Родня" – редкое сочетание разных жанров, что делает сюжет по-настоящему уникальным: здесь и комедия, и мелодрама, и триллер, и немного мистики. Но, конечно же, за всеми выразительными средствами скрывается универсальная история семейных взаимоотношений, личных переживаний, травм и раскрывается психология человека», — говорит режиссер.

Полнометражные работы Станислава Светлова были отмечены призами ведущих российских кинофестивалей – картину «Ада» назвали лучшим фильмом на киносмотре VOICES в Вологде, а ленту «Особенности национальной больницы» наградили призом имени Армена Медведева на минувшем фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Сценарий проекта написал Кирилл ДышловойОна такая классная», «Амура»).

Сергей Волков и Илья Борисов станут «Родней»
фото: пресс-служба ТВ-3


«За основу сюжета взята интересная ситуация, когда в жизнь моего героя Кости, московского парня, врывается его прошлое в лице двоюродного брата. У них разный культурный код, разные привычки, вкусы и контекст. Но так как они родственники, они вынуждены вновь соприкоснуться, пообжигаться друг о друга. Костя хочет быть лучшим папой и лучшим мужем, но вся его жизнь не является настоящей и полнокровной, потому что он бежит от самого себя, пытается закрыться от травмы, однако ему приходиться столкнуться с последствиями спустя много лет», — рассказывает Сергей Волков.

История развивается в двух временных плоскостях – в наши дни и в начале нулевых, период детства Кости и его двоюродного брата Вовы, поскольку в сюжете важную роль играет предыстория их взаимоотношений, когда они вместе проводили лето у бабушки. Так, для команды проекта было необходимо отыскать характерных юных артистов, похожих на главных героев. «Важные роли у нас играют дети, а детский кастинг зачастую идет непросто, ведь у юных ребят еще совсем нет опыта. Нужно было найти своеобразных, органичных пацанов, и, мне кажется, нам удалось. Будет здорово, если мы положили начало какому-то актерскому пути в лице наших юных актеров, и, может быть, смогли придать им уверенности для продолжения своего пути в кино», – поделился Станислав Светлов.
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   20.08.2024 - 17:33
Так в чем мистика заключается. Светлов рассказал что угодно кроме этого. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
АдаАмураОна такая класснаяОсобенности национальной больницыРодня

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Сергей Волков и Илья Борисов станут «Родней» фотографии
Сергей Волков и Илья Борисов станут «Родней» фотографии
Сергей Волков и Илья Борисов станут «Родней» фотографии
Сергей Волков и Илья Борисов станут «Родней» фотографии
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