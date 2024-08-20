Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Светлана Ходченкова помолодеет в комедии «Маме снова 17»

20 августа
2024 год

Новости кино >>
20 августа 2024
Светлана Ходченкова сыграла главную роль в ироничной комедии «Маме снова 17». Фильм выйдет на большие экраны в сентябре 2024 года. Над производством картины работали кинокомпании «Смарт Фильм» и «Ол Медиа Компани» при поддержке Фонда Кино и START, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Светлана Ходченкова помолодеет в комедии «Маме снова 17»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

«Что, если тебе 17, а твой сын на год старше тебя?» – именно с такой метаморфозой сталкивается главная героиня фильма. Семнадцатилетняя Ольга попадает в будущее и оказывается в теле своего 36-летнего «я». Она пытается приспособиться к новым реалиям, однако юношеский образ ее мыслей вступает в конфликт с ролями директора школы и матери.

«Как передать манеры, эмоции и мироощущение 17-летней девчонки? Необходимо искать разные актерские приемы, пластические и лексические особенности, чтобы сделать свою героиню убедительной. Вспомнить, какой была я и мои друзья в этом возрасте. Интересно поработать с такой фактурой — для меня это настоящий вызов!» — признается Светлана Ходченкова.

Режиссером фильма стала Анна Курбатова, известная работами в жанре молодежных и семейных комедий и мелодрам («Мой дикий друг»). «В нашей комедии, возможно, присутствует некоторое безумие, но это то, что делает ее особенной. Часто мы так погружены в работу и быт, что забываем жить полной жизнью. Картина "Маме снова 17" призвана напомнить, что время летит незаметно, и нужно уметь наслаждаться каждым моментом», — делится Анна Курбатова.



В картине также сыграли Константин Крюков, Сергей Жарков, Эра Зиганшина, Елена Муравьева, Олег Савостюк, Антон Шаврин, Глеб Шевнин, Анастасия Зайцева и другие. Музыку к фильму написал DJ Грув.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   20.08.2024 - 16:14
Это копия американского фильма Папе снова 17, вместо папы мама. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Светлана Ходченкова стала «Мамой из прошлого»
персоны
ГрувСергей ЖарковАнастасия ЗайцеваЭра ЗиганшинаКонстантин КрюковАнна КурбатоваЕлена МуравьёваОлег Савостюк (II)Светлана ХодченковаАнтон ШавринГлеб Шевнин
фильмы
Мой дикий друг

фотографии >>
Светлана Ходченкова помолодеет в комедии «Маме снова 17» фотографии
Светлана Ходченкова помолодеет в комедии «Маме снова 17» фотографии
Светлана Ходченкова помолодеет в комедии «Маме снова 17» фотографии
Светлана Ходченкова помолодеет в комедии «Маме снова 17» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Шишов
Актёр Евгений Шишов погиб в Курской области, защищая Россию.
Ален Делон
18 августа ушёл из жизни актёр Ален Делон.
Элеонора Кулагина
18 августа ушла из жизни актриса Элеонора Кулагина.
Борис Быстров
18 августа ушёл из жизни актёр Борис Быстров.
Константин Загорский
18 августа ушёл из жизни художник Константин Загорский.
Владислав Гостищев
18 августа ушёл из жизни актёр Владислав Гостищев.

День рождения >>

Валерий Афанасьев
Елена Гольянова
Игорь Григорьев (III)
Андрей Кончаловский
Ирина Мазуркевич
Ходжадурды Нарлиев
Алексей Розанов
Борис Токарев
Ситора Фармонова
Максим Фомин
Эми Адамс
Джоан Аллен
Бен Барнс
Жозе Вилкер
Ремо Джироне
Джеймс Марстерс
Андре Морелл
все родившиеся 20 августа >>

Афиша кино >>

Оно
фильм ужасов
США, 2014
Однажды мы расскажем друг другу всё
драма, мелодрама, экранизация
Германия, 2023
Идеальный лжец
комедия, триллер
США, 2023
Ворон
боевик, триллер, фэнтези
Великобритания, США, Франция, 2024
Нечисть в Сеуле
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Южная Корея, 2024
Гиганты Ла-Манша
детский фильм, приключения, семейное кино
Аргентина, Германия, 2024
Как приручить бизона
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, 2024
Месть Золушки
фильм ужасов
США, 2024
Мой пингвин
драма, семейное кино, фильм о животных
Бразилия, США, 2024
Ненасытные люди
комедия, криминальный фильм
США, 2024
Пираты Галактики Барракуда
комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Стрелок
боевик
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен