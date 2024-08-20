Светлана Ходченкова помолодеет в комедии «Маме снова 17»

Светлана Ходченкова сыграла главную роль в ироничной комедии «Маме снова 17». Фильм выйдет на большие экраны в сентябре 2024 года. Над производством картины работали кинокомпании «Смарт Фильм» и «Ол Медиа Компани» при поддержке Фонда Кино и START, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
«Что, если тебе 17, а твой сын на год старше тебя?» – именно с такой метаморфозой сталкивается главная героиня фильма. Семнадцатилетняя Ольга попадает в будущее и оказывается в теле своего 36-летнего «я». Она пытается приспособиться к новым реалиям, однако юношеский образ ее мыслей вступает в конфликт с ролями директора школы и матери.
«Как передать манеры, эмоции и мироощущение 17-летней девчонки? Необходимо искать разные актерские приемы, пластические и лексические особенности, чтобы сделать свою героиню убедительной. Вспомнить, какой была я и мои друзья в этом возрасте. Интересно поработать с такой фактурой — для меня это настоящий вызов!» — признается Светлана Ходченкова.
Режиссером фильма стала Анна Курбатова, известная работами в жанре молодежных и семейных комедий и мелодрам («Мой дикий друг»). «В нашей комедии, возможно, присутствует некоторое безумие, но это то, что делает ее особенной. Часто мы так погружены в работу и быт, что забываем жить полной жизнью. Картина "Маме снова 17" призвана напомнить, что время летит незаметно, и нужно уметь наслаждаться каждым моментом», — делится Анна Курбатова.
обсуждение >>