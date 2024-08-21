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Тебе не сбежать: Иван Янковский в образе Раскольникова в дебютном тизере-трейлере «Преступления и наказания»

21 августа
2024 год

Новости кино >>
21 августа 2024
Кинопоиск показал первый тизер-трейлер экранизации романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», где сюжет развивается в XXI веке. Постановщиком проекта выступил Владимир МирзоевТопи»).

«Преступление и наказание». Тизер-трейлер

Лето, современный Петербург. Студент Родион Раскольников изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет идея о том, что некоторые люди «право имеют» на самые мерзкие поступки, если они совершают великие открытия и двигают мир вперёд. Чтобы проверить теорию на себе, он убивает старуху-микрокредиторшу. На след Раскольникова выходит следователь Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.

«Преступление и наказание» — одна из самых любимых и важных для меня книг, — признался режиссёр. — Она дала ответы на многие «проклятые» вопросы, которые в отрочестве особенно мучительны. Тема романа — это стрела, пущенная автором в будущее, в XX и, как оказалось, в XXI век. На мой взгляд, именно психоанализ зла и метафизика зла делают Достоевского самым читаемым и насущным автором. И не только в России».

Тебе не сбежать: Иван Янковский в образе Раскольникова в дебютном тизере-трейлере «Преступления и наказания»

Главные роли в сериале сыграли Иван Янковский, Любовь Аксёнова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Борис Хвошнянский, Алёна Михайлова, Диана Енакаева, Виктория Толстоганова, Владислав Абашин, Мариэтта Цигаль-Полищук, Владимир Мишуков, Вероника Мохирева, Юлия Галкина, Юлия Марченко, Никита Тарасов, Ёла Санько, Мария Смольникова и Олег Дуленин.

«Идея сделать проект «Преступление и наказание» возникла, когда мы с Владимиром Мирзоевым снимали финал сериала «Топи», — рассказал Иван Янковский. — Во время подготовки к съёмкам я искал вдохновение в литературе и живописи. Я пытался найти художника, который был бы созвучен моему герою, и через картины погрузиться во внутренний мир автора. Им оказался Эдвард Мунк. В тот момент я находился за границей и купил потрясающий сборник со всеми картинами Мунка — и просто листал его. Смотрел, вглядывался в тени, в странных персонажей. В нашем трейлере есть кадр, когда мой персонаж, Родион, кричит на мосту. Это, конечно, привет Мунку, его замечательной работе «Крик». Мы сняли эту сцену одной из первых».

Первые серии сериала «Преступление и наказание» Кинопоиск покажет уже этой осенью.
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Преступление и наказание

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Тебе не сбежать: Иван Янковский в образе Раскольникова в дебютном тизере-трейлере «Преступления и наказания» фотографии
Тебе не сбежать: Иван Янковский в образе Раскольникова в дебютном тизере-трейлере «Преступления и наказания» фотографии
Тебе не сбежать: Иван Янковский в образе Раскольникова в дебютном тизере-трейлере «Преступления и наказания» фотографии
Тебе не сбежать: Иван Янковский в образе Раскольникова в дебютном тизере-трейлере «Преступления и наказания» фотографии
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