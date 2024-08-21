Тебе не сбежать: Иван Янковский в образе Раскольникова в дебютном тизере-трейлере «Преступления и наказания»

Кинопоиск показал первый тизер-трейлер экранизации романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание
», где сюжет развивается в XXI веке. Постановщиком проекта выступил Владимир Мирзоев
(«Топи
»).
«Преступление и наказание». Тизер-трейлер
Лето, современный Петербург. Студент Родион Раскольников изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет идея о том, что некоторые люди «право имеют» на самые мерзкие поступки, если они совершают великие открытия и двигают мир вперёд. Чтобы проверить теорию на себе, он убивает старуху-микрокредиторшу. На след Раскольникова выходит следователь Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.
«Преступление и наказание» — одна из самых любимых и важных для меня книг
, — признался режиссёр. — Она дала ответы на многие «проклятые» вопросы, которые в отрочестве особенно мучительны. Тема романа — это стрела, пущенная автором в будущее, в XX и, как оказалось, в XXI век. На мой взгляд, именно психоанализ зла и метафизика зла делают Достоевского самым читаемым и насущным автором. И не только в России
».
Главные роли в сериале сыграли Иван Янковский
, Любовь Аксёнова
, Тихон Жизневский
, Юлия Снигирь
, Борис Хвошнянский
, Алёна Михайлова
, Диана Енакаева
, Виктория Толстоганова
, Владислав Абашин
, Мариэтта Цигаль-Полищук
, Владимир Мишуков
, Вероника Мохирева
, Юлия Галкина
, Юлия Марченко
, Никита Тарасов
, Ёла Санько
, Мария Смольникова
и Олег Дуленин
.
«Идея сделать проект «Преступление и наказание» возникла, когда мы с Владимиром Мирзоевым снимали финал сериала «Топи»
, — рассказал Иван Янковский. — Во время подготовки к съёмкам я искал вдохновение в литературе и живописи. Я пытался найти художника, который был бы созвучен моему герою, и через картины погрузиться во внутренний мир автора. Им оказался Эдвард Мунк. В тот момент я находился за границей и купил потрясающий сборник со всеми картинами Мунка — и просто листал его. Смотрел, вглядывался в тени, в странных персонажей. В нашем трейлере есть кадр, когда мой персонаж, Родион, кричит на мосту. Это, конечно, привет Мунку, его замечательной работе «Крик». Мы сняли эту сцену одной из первых
».
Первые серии сериала «Преступление и наказание
» Кинопоиск покажет уже этой осенью.
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