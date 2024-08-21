На Московской международной неделе кино пройдет Эхо фестивалей «Короче», Realist и «Пилот»

В рамках Московской международной недели кино, которая пройдет в столице с 23 по 28 августа, состоятся дни ведущих российских кинофестивалей — «Короче», Realist и «Пилот», где зрители смогут посмотреть новые короткометражки, сериалы и знаковый короткий интернет-контент, пообщаться со звездами, а также пройти настоящий кастинг и побывать на светских премьерах ожидаемых сериалов «Дайте шоу!» и «Демис и Марина». Местом проведения мероприятий станет пространство «Арт.Техноград», расположенное на территории ВДНХ, вход на все мероприятия свободный, по регистрации, уточняет пресс-служба Эха.
Также пройдет «Битва киношкол», где ведущие московские киношколы расскажут о себе и особенностях своих учебных программ и представят лучшие работы студентов. А зрители попробуют себя в жюри и выберут лучшую из них. Все посетители «Эха «Короче» смогут увидеть эксклюзивные материалы новых короткометражных проектов в рамках питчинга и выбрать лучший из них. Отдельный приз вручит профессиональное жюри, в которое вошли продюсер Тамара Богданова, актер Кузьма Котрелев, режиссер Сергей Филатов, креативный продюсер компании 1-2-3 Production Андрей Смиян, актриса и режиссер Полина Лазарева и другие. Победители получат денежный приз.
26 августа гости ММНК познакомятся с форматом короткого интернет-контента в рамках «Эха фестиваля Realist». Это первый и единственный в России веб-фестиваль, именно благодаря ему в отечественной киноиндустрии появился формат короткого сериала, созданного для интернета, который сейчас активно используется авторами и представлен во всех онлайн-кинотеатрах. На международной неделе кино пройдет презентация обновленного формата фестиваля Realist, который со следующего года будет охватывать все новые аудиовизуальные форматы, – веб-сериалы, скринлайф, киносторис, художественный пользовательский контент. В рамках «Эха Realist» зрители увидят самые популярные веб-проекты, которые представят их создатели, — «Закон и беспорядок», «Френдзона», «Сама дура», «Громко и Нежно». Актер Владимир Канухин также расскажет о создании одного из самых успешных российских веб-сериалов «Миллионер из Балашихи».
фото: кадр из сериала «Миллионер из Балашихи»
Популярные блогеры и креаторы поделятся своим опытом, как пользовательский контент открыл им путь в киноиндустрию. Среди них автор суперпопулярного проекта «Кибердеревня» Сергей Васильев. А топовый блогер Милана Хаметова, продюсеры Андрей Липов и Анна Маковская расскажут об успехе фильма «Не одна дома». Также все желающие смогут поучаствовать в настоящем кастинге в сериал, а вечером попасть на премьеру ожидаемого проекта. Завершится «Эхо Realist» светской премьерой одного из самых ожидаемых сериалов — скетчкома с популярными комиками Демисом Карибидисом и Мариной Кравец «Демис и Марина» от ТНТ и «Комеди Клаб продакшн».
28 августа состоится «Эхо фестиваля "Пилот"». Это главный смотр российских сериалов, который ежегодно проходит в Иваново и определяет тренды нового сериального сезона. Гости «Эха» увидят новинки комедийных проектов, участвовавших в фестивале в этом году, — «жЫЫЫзнь», «Черная бухгалтерия», «Убойный отпуск», «Она такая классная» и другие, а также социально значимые сериалы — «Вас беспокоят из банка» и «Нефть». В рамках мероприятия пройдет открытая дискуссия о новом герое современных сериалов. На «Эхе «Пилота» состоится зрительская премьера документального сериала «Киборг», рассказывающего о людях, лишившихся конечностей, но научившихся жить дальше благодаря установке протезов и силе духа. Сериал представят его герои и создатели. В рамках мероприятия также состоится питчинг идей будущих сериалов, победителей в котором выберут зрители и профессиональное жюри — актриса Софья Лебедева, продюсер Макар Кожухов, продюсер Екатерина Михайлова, главный редактор АНО «ИРИ» Татьяна Матвеева, генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина и другие. Авторы лучших проектов получат денежный приз на их реализацию.
Завершится «Эхо «Пилота» премьерным показом одного из самых ожидаемых сериалов осени — скандальной драмы «Дайте шоу!» онлайн-кинотеатра Иви. Главную роль в проекте исполнил Милош Бикович. Сериал основан на опыте создателей одного из самых популярных российских ток-шоу и расскажет о том, что творится за нарядным фасадом жизни звезд.
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