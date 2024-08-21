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Денис Власенко устроит секспросвет в деревне в сериале «Про это самое»

21 августа
2024 год

Новости кино >>
21 августа 2024
ТНТ и Norm Production по заказу Comedy Club Production приступили к съемкам сериала «Про это самое» с Денисом Власенко в главной роли. Режиссером проекта выступает Евгений Абызов, сообщает пресс-служба телеканала.

Денис Власенко устроит секспросвет в деревне в сериале «Про это самое»
фото: пресс-служба ТНТ

Главный герой по имени Митя после восьми лет учебы в Петербургском медицинском ВУЗе возвращается в родное село Озёрное, где-то на просторах бескрайней России. Семья, друзья и вообще все село ждут его с гордостью и нетерпением – ведь на его учебу были потрачены целевые средства, и молодой врач в местной больнице тоже очень нужен. Но с удивлением все узнают, что Митя не хирург, не стоматолог, и даже не уролог, а психолог-сексолог. Консервативные жители не принимают Митю, обзывают «писькиным доктором», родной отец грозится отречься, но Митя не сдается. Потому что знает, насколько нужна помощь непросвещенным в сексуальных вопросах людям, которые поколениями табуировали тему «этого самого», и живут в мире мифов, суеверий и предрассудков.

«Про это самое» – это сериал не только про секс. Это история про отношения, уважение друг к другу, семейные ценности, любовь и психологию. А также про разрушение мифов и суеверий.

«В первую очередь "Про это самое" – это, конечно же, развлекательный сериал. Все, как мы любим – про отношения и смешно. Но всегда хочется вписать в проект какую-то мысль, чтобы это было не просто так. Тут это получилось на уровне идеи – молодой сексолог занимается просвещением местных жителей. И так, не планируя, мы перетекли в то, что главный посыл сериала – образовательный, что, конечно, необычно для комедии. Если наша история кого-то просветит, заставит пересмотреть отношения с любимым человеком, сподвигнет на разговор “о том самом” – это было бы здорово. Мы ее так и придумали: наткнулись на форумы о вопросах секса, почитали, ужаснулись, что же там спрашивают, и что в ответ советуют и подумали – про это нужен сериал! Да и плюс – это же круто – не только развлекать, но и просвещать. Мы выходим в рамках 16+, поэтому наш основной зритель – молодежь, но уверены, что и их родители заинтересуются. Мы в свои 43 это написали и нам очень зашло», — рассказывают креативные продюсеры проекта Максим Вахитов и Юлия Галиченко.

В сериале также снялись Валерия Репина, Олег Гаас, Инга Оболдина, Александр Ильин, Сергей Степин и Арина Шелобанова. Впервые проект был показан на фестивале «Пилот» в 2023 году.
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Про это самое

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Денис Власенко устроит секспросвет в деревне в сериале «Про это самое» фотографии
Денис Власенко устроит секспросвет в деревне в сериале «Про это самое» фотографии
Денис Власенко устроит секспросвет в деревне в сериале «Про это самое» фотографии
Денис Власенко устроит секспросвет в деревне в сериале «Про это самое» фотографии
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