Продолжение «Ворониных» стартует 9 сентября

По сюжету после ухода главы семейства Николая Петровича (Борис Клюев) Костя (Георгий Дронов) и Вера (Екатерина Волкова) с детьми переезжают в новую квартиру, а Галина Ивановна (Анна Фроловцева) — на дачу. Тем временем поиск себя вынуждает Леню (Станислав Дужников) периодически оставаться у младшего брата. Жилплощадь с Ворониными разделит и жених Маши (Карина Орлова) Сергей (Николай Новоселов). Простой парень из Балакова не по душе Косте, и теперь уже он, как Галина Ивановна, ищет недостатки у будущего зятя, чтобы избавиться от незавидной партии для дочери. Одну из главных ролей — Маши Ворониной — теперь играет Карина Орлова. «Ворониных любят все мои родные. Для меня это народная история, которая помогает в серьезных ситуациях опереться на юмор. Конечно, я пересматривала серии и обращала внимание на то, как Маша говорит, как себя ведет. Я готова к сравнениям и спокойно к этому отношусь», — делится актриса.
Сюрпризом для зрителей станет появление в сериале Елены Бирюковой, которую с Георгием Дроновым объединяет работа в популярном ситкоме «Саша + Маша». «С Георгием мы давно знакомы благодаря телепроектам и спектаклям, поддерживаем дружеские отношения много лет, поэтому, конечно же, он стал главной причиной, почему я согласилась участвовать в продолжении "Ворониных"», — признается актриса, сыгравшая учительницу младшей дочери Ворониных Люси (Вера Чернявская).
Над проектом работает автор «Ворониных», «Ивановых-Ивановых» и «Жены олигарха» Сергей Кондрашин. По его словам, в основе сценария заложена реальная история: в свое время он переехал к супруге и ее родителям в московскую квартиру. «Тогда пообещал себе, что напишу про это сериал, так что Сережа напоминает меня, а местами даже Николая Петровича. Когда мы писали "Ворониных", персонаж старшего Воронина всегда был мне близок, и в память о нем у Сережи появятся знакомые черты и своя коронная фраза», — говорит креативный продюсер и автор сценария.
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