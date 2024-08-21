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Продолжение «Ворониных» стартует 9 сентября

21 августа
2024 год

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21 августа 2024
Спин-офф «Ворониных» — комедийный сериал «Костя — Вера» — стартует 9 сентября на СТС. К своим персонажам вернутся Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Юлия Куварзина и Анна Фроловцева. К команде проекта присоединились Карина Орлова, Николай Новоселов и Елена Бирюкова, а режиссером выступил Артур Румынский, уточняет пресс-служба телеканала.

Продолжение «Ворониных» стартует 9 сентября
фото: пресс-служба СТС

По сюжету после ухода главы семейства Николая Петровича (Борис Клюев) Костя (Георгий Дронов) и Вера (Екатерина Волкова) с детьми переезжают в новую квартиру, а Галина Ивановна (Анна Фроловцева) — на дачу. Тем временем поиск себя вынуждает Леню (Станислав Дужников) периодически оставаться у младшего брата. Жилплощадь с Ворониными разделит и жених Маши (Карина Орлова) Сергей (Николай Новоселов). Простой парень из Балакова не по душе Косте, и теперь уже он, как Галина Ивановна, ищет недостатки у будущего зятя, чтобы избавиться от незавидной партии для дочери. Одну из главных ролей — Маши Ворониной — теперь играет Карина Орлова. «Ворониных любят все мои родные. Для меня это народная история, которая помогает в серьезных ситуациях опереться на юмор. Конечно, я пересматривала серии и обращала внимание на то, как Маша говорит, как себя ведет. Я готова к сравнениям и спокойно к этому отношусь», — делится актриса.

Сюрпризом для зрителей станет появление в сериале Елены Бирюковой, которую с Георгием Дроновым объединяет работа в популярном ситкоме «Саша + Маша». «С Георгием мы давно знакомы благодаря телепроектам и спектаклям, поддерживаем дружеские отношения много лет, поэтому, конечно же, он стал главной причиной, почему я согласилась участвовать в продолжении "Ворониных"», — признается актриса, сыгравшая учительницу младшей дочери Ворониных Люси (Вера Чернявская).

Над проектом работает автор «Ворониных», «Ивановых-Ивановых» и «Жены олигарха» Сергей Кондрашин. По его словам, в основе сценария заложена реальная история: в свое время он переехал к супруге и ее родителям в московскую квартиру. «Тогда пообещал себе, что напишу про это сериал, так что Сережа напоминает меня, а местами даже Николая Петровича. Когда мы писали "Ворониных", персонаж старшего Воронина всегда был мне близок, и в память о нем у Сережи появятся знакомые черты и своя коронная фраза», — говорит креативный продюсер и автор сценария.

Продолжение «Ворониных» стартует 9 сентября
фото: пресс-служба СТС

Впервые о Ворониных зрители узнали 16 ноября 2009 года, когда вышла первая серия ситкома. Телепроект продержался в эфире 10 лет, взял две премии ТЭФИ, а в 2017-м попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире. В разные годы в «Ворониных» снимались Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Николай Басков, Ляйсан Утяшева, Николай Валуев, Алена Свиридова и другие звезды шоу-бизнеса.
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Продолжение «Ворониных» стартует 9 сентября фотографии
Продолжение «Ворониных» стартует 9 сентября фотографии
Продолжение «Ворониных» стартует 9 сентября фотографии
Продолжение «Ворониных» стартует 9 сентября фотографии
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