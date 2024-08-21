Приключения малышки и её желеобразного друга в трейлере мультфильма «Тайна планеты роботов»

В сети появился трейлер приключенческого мультфильма «Тайна планеты роботов
» — спин-оффа популярной китайской франшизы «Счастливые отец и сын
», которая насчитывает 5 полнометражных мультфильмов и мультсериал, стартовавший в 1995 году.
«Тайна планеты роботов»
У девочки Зефирки много способностей, но нет друзей. Дни напролет она мечтает о настоящем преданном друге, который всегда придет на помощь. Таковым становится ее новое изобретение — робот по имени Джелли. Вместе с суперсемейкой они отправляются в город роботов, где должны понять, кто стоит за таинственным вирусом, и с помощью своих суперсил разобраться с восстанием машин.
Картина Сюй Чжена
вошла в официальную программу Китайского международного фестиваля мультфильмов и анимации (CICAF, Ханчжоу), номинировалась на премии Golden Monkey King и Golden Crane Award в категории «Лучший анимационный фильм».
В российский прокат «Тайна планеты роботов
выйдет 12 сентября.
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