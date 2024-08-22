Отворот-приворот: первый тизер ромкома «Ведьмнадзор»

Сёнэн
-манга «Ведьмнадзор
», написанная и проиллюстрированная Кэнтой Синохарой
(«Скет Данс
», «Астра, затерянная в космосе
»), получит аниме-адаптацию. Вместе с анонсом студия Bibury Animation
(«Пять невест. Фильм
», «Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы
») порадовала тизером. Премьера намечена на апрель 2025 года.
После завершения магического обучения ведьма Нико Вакацуки переезжает к другу детства Морихито. Юноша, принадлежащий к древнему клану огров Отоги, должен стать фамильяром начинающей чародейки. Она тайно влюблена в демонического защитника, но из-за собственного непреднамеренного проклятия навечно застревает во френдзоне. Несмотря на сердечные переживания, Нико постоянно использует волшебные силы, чтобы помочь одноклассникам с личными проблемами. Это приводит к забавным и опасным ситуациям, а Морихито, пытаясь уберечь подопечную от неприятностей, нередко сам попадает под магический перекрестный огонь. В безумных приключениях также принимают участие тэнгу
Канси, оборотень Кэйго и ведьма трансформации Нэму.
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«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят» — многофигурный ромком той же студии
Мистическим ромкомом заведует Хироси Икэхата
(«Унеси меня на Луну
», «Пожиратель душ
»), сценарий пишет Хитоми Миэно
(«Пушистый рай
», «Кэрол и Тьюсдей
»), дизайн персонажей придумала Харуко Иидзука
(«Волшебница и злой офицер
», «Хоримия
»), а музыкальное сопровождение возложено на Юкари Хасимото
(«Любовь с кончиков пальцев
», «Пингвиний барабан
»).
Великолепную пятерку озвучат:
Нико — Рина Кавагути
(Ай Камиё
из «Темного собрания
»).
Морихита — Рёта Судзуки
(Тома Хираги
из «Ветролома
»).
Нэму — Томори Кусуноки
(Джесс Йесма
из сериала «Не ешь сырую свинину
»).
Канси — Кохэй Амасаки
(Канамэ
из «Дороро
»).
Кэйго — Кайто Исикава
(Тобио Кагэяма
из дилогии «Волейбол!! Решающая игра на свалке
»).
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