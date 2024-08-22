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Отворот-приворот: первый тизер ромкома «Ведьмнадзор»

22 августа
2024 год

Новости кино >>
22 августа 2024
Сёнэн-манга «Ведьмнадзор», написанная и проиллюстрированная Кэнтой СинохаройСкет Данс», «Астра, затерянная в космосе»), получит аниме-адаптацию. Вместе с анонсом студия Bibury AnimationПять невест. Фильм», «Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы») порадовала тизером. Премьера намечена на апрель 2025 года.


После завершения магического обучения ведьма Нико Вакацуки переезжает к другу детства Морихито. Юноша, принадлежащий к древнему клану огров Отоги, должен стать фамильяром начинающей чародейки. Она тайно влюблена в демонического защитника, но из-за собственного непреднамеренного проклятия навечно застревает во френдзоне. Несмотря на сердечные переживания, Нико постоянно использует волшебные силы, чтобы помочь одноклассникам с личными проблемами. Это приводит к забавным и опасным ситуациям, а Морихито, пытаясь уберечь подопечную от неприятностей, нередко сам попадает под магический перекрестный огонь. В безумных приключениях также принимают участие тэнгу Канси, оборотень Кэйго и ведьма трансформации Нэму.

Читать «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят» — многофигурный ромком той же студии
Мистическим ромкомом заведует Хироси ИкэхатаУнеси меня на Луну», «Пожиратель душ»), сценарий пишет Хитоми МиэноПушистый рай», «Кэрол и Тьюсдей»), дизайн персонажей придумала Харуко ИидзукаВолшебница и злой офицер», «Хоримия»), а музыкальное сопровождение возложено на Юкари ХасимотоЛюбовь с кончиков пальцев», «Пингвиний барабан»).

Отворот-приворот: первый тизер ромкома «Ведьмнадзор»

Великолепную пятерку озвучат:

Нико — Рина Кавагути (Ай Камиё из «Темного собрания»).
Морихита — Рёта Судзуки (Тома Хираги из «Ветролома»).
Нэму — Томори Кусуноки (Джесс Йесма из сериала «Не ешь сырую свинину»).
Канси — Кохэй Амасаки (Канамэ из «Дороро»).
Кэйго — Кайто Исикава (Тобио Кагэяма из дилогии «Волейбол!! Решающая игра на свалке»).

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Астра, затерянная в космосеВетроломВолейбол!! Решающая игра на свалкеВолшебница и злой офицерДевочки-волшебницы: Волшебные разрушительницыДоророКрасавица: Унеси меня на ЛунуКэрол и ТьюздейЛюбовь с кончиков пальцевНе ешь сырую свининуПингвиний барабанПожиратель душПять невест. ФильмСкет ДансТёмное собраниеХоримияЯ делаю всё возможное, чтобы чувствовать себя как дома в другом мире

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Отворот-приворот: первый тизер ромкома «Ведьмнадзор» фотографии
Отворот-приворот: первый тизер ромкома «Ведьмнадзор» фотографии
Отворот-приворот: первый тизер ромкома «Ведьмнадзор» фотографии
Отворот-приворот: первый тизер ромкома «Ведьмнадзор» фотографии
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