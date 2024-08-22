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Быть человеком: Жан Рено и Дэвид Шурманн рассказали о смысле фильма «Мой пингвин»

22 августа
2024 год

Новости кино >>
22 августа 2024
Кинопрокатная компания Global Film поделилась роликом к картине «Мой пингвин», которая стартует на больших экранах уже 22 августа. В нём режиссёр фильма Дэвид Шурманн, продюсер Джонатан Лим, а также исполнители ведущих ролей Жан Рено и Адриана Барраса поделились подробностями сюжета и деталями съёмочного процесса.

«Мой пингвин». Фичуретка

Пингвины — удивительные животные, обитающие в самых разных уголках нашей планеты. Этот вид птиц, так и не научившихся летать, известен своей преданностью семье. Эта история расскажет о молодом пингвиненке по имени ДинДим, отбившимся от стаи. Когда его находит убитый горем рыбак, это становится началом невероятно крепкой дружбы.

В основу сюжета ленты легли реальные события, начавшиеся в 2011 году. Бразильский рыбак Жоао нашел на берегу океана голодного и покрытого нефтью пингвинёнка. За неделю, что мужчина ухаживал за животным, пингвинёнок привык к своему спасителю и отказался покидать Жоао, когда тот решил отпустить его на волю. Птица получила имя ДинДим и с тех пор живёт у рыбака, оставляя его лишь на 4 месяца каждый год, чтобы навестить свою стаю на побережье Патагонии.

Быть человеком: Жан Рено и Дэвид Шурманн рассказали о смысле фильма «Мой пингвин»

Помимо Рено и Баррасы в фильме сыграли Николас Франселла, Алексия Мойано, Талма де Фрейтас, Равел Кабрал и другие. Роль ДинДима исполнил настоящий пингвин, который, по словам Жана Рено, вёл себя как настоящая знаменитость: «Конечно, наш пингвин был главной звездой! Он каждый день давал это понять. Если у него не было настроения работать, никто не работал. Нам просто приходилось ждать. Но как только пингвин принял нас, то перестал нарушать съемочный график. Должен сказать, я сразу стал к нему относиться как к партнеру по площадке. Потребовалось время, но мы, правда, стали настоящими друзьями».

Посмотреть историю о трогательной дружбе человека и пингвина на больших экранах можно с 22 августа.
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Мой пингвин

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Быть человеком: Жан Рено и Дэвид Шурманн рассказали о смысле фильма «Мой пингвин» фотографии
Быть человеком: Жан Рено и Дэвид Шурманн рассказали о смысле фильма «Мой пингвин» фотографии
Быть человеком: Жан Рено и Дэвид Шурманн рассказали о смысле фильма «Мой пингвин» фотографии
Быть человеком: Жан Рено и Дэвид Шурманн рассказали о смысле фильма «Мой пингвин» фотографии
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