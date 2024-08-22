Быть человеком: Жан Рено и Дэвид Шурманн рассказали о смысле фильма «Мой пингвин»

Кинопрокатная компания Global Film поделилась роликом к картине «Мой пингвин
», которая стартует на больших экранах уже 22 августа. В нём режиссёр фильма Дэвид Шурманн
, продюсер Джонатан Лим
, а также исполнители ведущих ролей Жан Рено
и Адриана Барраса
поделились подробностями сюжета и деталями съёмочного процесса.
«Мой пингвин». Фичуретка
Пингвины — удивительные животные, обитающие в самых разных уголках нашей планеты. Этот вид птиц, так и не научившихся летать, известен своей преданностью семье. Эта история расскажет о молодом пингвиненке по имени ДинДим, отбившимся от стаи. Когда его находит убитый горем рыбак, это становится началом невероятно крепкой дружбы.
В основу сюжета ленты легли реальные события, начавшиеся в 2011 году. Бразильский рыбак Жоао нашел на берегу океана голодного и покрытого нефтью пингвинёнка. За неделю, что мужчина ухаживал за животным, пингвинёнок привык к своему спасителю и отказался покидать Жоао, когда тот решил отпустить его на волю. Птица получила имя ДинДим и с тех пор живёт у рыбака, оставляя его лишь на 4 месяца каждый год, чтобы навестить свою стаю на побережье Патагонии.
Помимо Рено и Баррасы в фильме сыграли Николас Франселла
, Алексия Мойано
, Талма де Фрейтас
, Равел Кабрал
и другие. Роль ДинДима исполнил настоящий пингвин, который, по словам Жана Рено, вёл себя как настоящая знаменитость: «Конечно, наш пингвин был главной звездой! Он каждый день давал это понять. Если у него не было настроения работать, никто не работал. Нам просто приходилось ждать. Но как только пингвин принял нас, то перестал нарушать съемочный график. Должен сказать, я сразу стал к нему относиться как к партнеру по площадке. Потребовалось время, но мы, правда, стали настоящими друзьями
».
Посмотреть историю о трогательной дружбе человека и пингвина на больших экранах можно с 22 августа.
обсуждение >>