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«Анора» Шона Бэйкера с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым откроет фестиваль «Маяк»

22 августа
2024 год

Новости кино >>
22 августа 2024
На открытии кинофестиваля «Маяк 2024» 5 октября состоится российская премьера картины Шона Бэйкера «Анора», победившей на 77-м Каннском фестивале. Главные роли в фильме исполнили Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков, уточняет пресс-служба смотра.

«Анора» Шона Бэйкера с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым откроет фестиваль «Маяк»

По сюжету молодая стриптизерша из Бруклина (Мэдисон) внезапно выходит замуж за сына русского олигарха (Эйдельштейн). Узнав об этом, родители парня (Екамасова и Серебряков) немедленно вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы во всем разобраться. Пытаясь расторгнуть нежеланный брак, они отправляют к молодоженам домой своего давнего знакомого Тороса (Карен Карагулян) с помощниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Борисов).

«Фестиваль "Маяк" откроется в этом году внеконкурсным показом "Аноры" – картины Шона Бэйкера, с восторгом принятой в Каннах и снискавшей там "Золотую пальмовую ветвь". Один из самых ожидаемых фильмов 2024 года – трагикомедия о том, что сказок, увы, не бывает и что не все то золото, что блестит. Удивительно, как точно американский режиссер уловил основные типажи текущей российской жизни: веселая, безответственная молодежь, предпочитающая зарывать голову в песок при столкновении с реальностью, ее (не)понятно на чем разбогатевшие, полные классового снобизма "предки" и, наконец, "простой народ", не хватающий звезд с небес, но обладающий вполне себе твердыми представлениями о достоинстве и морали. В том, что "Анора" получилась именно такой – непосредственной, легкой, без "клюквы" и с универсальным зарядом человечности – в немалой степени заслуга российских артистов, украсивших собой эту картину. Без Марка Эйдельштейна, Юры Борисова, Даши Екамасовой и Алексея Серебрякова она, несомненно, была бы совсем другой. Таланту и мастерству наших артистов, занимающих уникальное место в мировом кино, мы и будем аплодировать на российской премьере "Аноры" на "Маяке", за которую очень хотим поблагодарить компании Arna Media и "Атмосфера кино" и лично Надежду Мотину и Николая Борункова», — прокомментировал программный директор киносмотра Стас Тыркин.

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Фестиваль актуального российского кино «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября. Жюри основного конкурса возглавит Жора Крыжовников.
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