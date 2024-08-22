Макар Хлебников, Елизавета Ищенко и Тимофей Трибунцев снимаются в «Попадосе»

«На мой взгляд, "Попадос" — иллюстрация известной шутки о том, что каждый взрослый мужчина — это чудом выживший мальчик. Это история парней с еще максималистским, черно-белым взглядом на мир, где зло безусловно, а первая любовь единственная и настоящая. Как три мушкетера, готовых проскакать полмира в поисках подвесок королевы, они, тем не менее, попадают во вполне серьезные ситуации, их ищут бандиты, их кидают на деньги, а родителям как никогда, оказывается, нужна их помощь», — рассказал Александр Собичевский.
Зрителей ожидает сериал о взрослении в маленьком городе в эпоху перемен, который говорит о вечных ценностях — настоящей дружбе и любви. По сюжету трем подросткам попадает в руки оборудование для газовой резки. Решив заработать, пацаны без разрешения берут машину соседа-полицейского и отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать на металл старый башенный кран. Однако кран падает на машину лидера преступной группировки, который только что на их глазах застрелил дальнобойщика. Пытаясь скрыться, друзья попадают в аварию и разбивают «бэху». То, что казалось прибыльным делом, становится началом целой череды проблем.
фото: пресс-служба компании «МТС»
Макар Хлебников «очень хотел поработать с Александром Собичевским, у нас должен был случиться один совместный проект, но не сложилось в силу обстоятельств, и поэтому, когда меня позвали на "Попадос", я с удовольствием согласился и надеялся очень, что меня утвердят. Мне понравился сценарий — такая простая, и в то же время лихая и универсальная история coming of age, которая упакована в нашем сериале в локальный сеттинг. Я, кстати, впервые в Перми, где у нас до октября будут идти съемки, надеюсь, успею посмотреть город».
«В новом сериале "Попадос" я исполню роль Сержанта. И нет, это не звание, скорее способ общения с окружающим миром: "Бей-беги, — а там будет видно". С того момента, как я прочел сценарий, мне стало понятно что это моя история. И нужно было сделать так, чтобы точно-точно попасть в этот калейдоскоп впечатлений. Сами пробы проходили в легкой и позитивной атмосфере, хотелось просто шутить, импровизировать на камеру. В один момент я уже ходил как будто не на пробы, а просто пообсуждать сценарий моего героя, так как мысленно у меня уже все сложилось. Оставалось лишь услышать: "Ты в команде, братец", и вот я тут», — рассказал Антон Шокалюк. А Шарифбек Закиров отметил, что «первое, что понравилось в сценарии — это то, что у моего персонажа есть арка: в начале и в конце истории это совсем разные люди. Я буду играть персонажа по имени Мансур. Он очень замкнутый парень, внутренне скованный. Наверное, этим меня и привлек персонаж. Во время кастинга я чувствовал, что мы с режиссером понимаем друг друга без слов. Выполняя его задачи, мне не приходись выкручиваться, чтобы "впихнуть" себя в персонажа. Все прошло максимально гладко, без лишних объяснений. Сам кастинг шел довольно долго, мне дали задание скинуть 10 килограмм — я скинул за месяц».
За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Филипп Задорожный и художник-постановщик Елена Цуканова. Сценарий написал Илья Шошин.
фото: пресс-служба компании «МТС»
По словам продюсера Александра Плотникова, «это приключенческое бадди-муви целиком построено на безграничном обаянии молодых ребят: несмотря на то, что герои далеко не всегда правы, уверен, что зрителям с самого начала захочется их "понять и простить". В их актерском ансамбле одна безусловная звезда — это Макар Хлебников, играющий заводилу-Буслая. Но я уверен, что после премьеры "Попадоса" Антон Шокалюк и Шарифбек Закиров станут героями нового российского кино. Отдельным аттракционом нашей истории является детально разработанный второй план, в котором представлены почти все социальные слои современного российского общества: родственники ребят, преподаватели, одноклассники, дальнобойщики, полицейские, чиновники, бандиты. Но "Попадос" ни в коем случае не социальная или криминальная драма: реальность в этой истории раскрашена рассказом главного героя, который, как в "Фантазерах" у Носова, ни на секунду не выключает воображение. Но не стоит ждать от него сказок: приключения главных героев, каким бы невероятным стечением обстоятельств они не были обусловлены, происходят здесь-и-сейчас».
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