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Мария Куликова возьмется за расследование убийства в небольшом городке

22 августа
2024 год

Новости кино >>
22 августа 2024

В Москве стартовали съемки многосерийной детективной мелодрамы Марии Маханько «Однажды в Залесье», в которой главные роли исполняют Мария Куликова, Дмитрий Миллер, Екатерина Волкова, Михаил Пореченков и Александр Константинов. Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.

По словам режиссера Марии Маханько, «это история одного уютного и обаятельного городка, где происходят страшные и загадочные события. Дело возьмется распутывать майор полиции Василиса Журавлева в исполнении Марии Куликовой. Это детектив с элементами мелодрамы, потому что все подвиги и все преступления всегда совершаются во имя любви. Мы снимаем "Однажды в Залесье", как сказку для взрослых, только без волшебства. У нас есть своя Василиса, есть яркие, необычные злодеи, темный и загадочный лес, где происходят преступления, но все загадки получат свое объяснение в финале. Все окажутся не теми, кем казались».

Мария Куликова возьмется за расследование убийства в небольшом городке
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В эпицентре событий окажется майор полиции Василиса Журавлева (Куликова), которая живет и служит в небольшом городке. Серьезных криминальных происшествий здесь практически не бывает, а всех местных нарушителей порядка Василиса знает наперечет. Однако спокойствие этого тихого места нарушает убийство, которое переворачивает жизнь горожан с ног на голову, вскрывая тайны прошлого. Василиса и не предполагает, что расследование затронет весь ее близкий круг. А главное, поставит перед непростым выбором – обнародовать открывшуюся страшную правду или сохранить мир в городе и своей семье.

«Зрителей ждет огромное количество интриг. Я прозорливый человек и, когда читаю сценарий, примерно понимаю, чем все закончится, – опыт большой. Но здесь все, действительно, очень круто запутано! Обожаю детективы, а в этом сериале я в эпицентре событий. Моя героиня расследует очень страшное дело. Она – майор полиции, так что в кадре хожу в форме, мне выдали пистолет. В общем, на этот раз мне достался серьезный персонаж», — рассказала Мария Куликова.
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Мария Куликова возьмется за расследование убийства в небольшом городке фотографии
Мария Куликова возьмется за расследование убийства в небольшом городке фотографии
Мария Куликова возьмется за расследование убийства в небольшом городке фотографии
Мария Куликова возьмется за расследование убийства в небольшом городке фотографии
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