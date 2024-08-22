В рамках «Московской международной недели кино» пройдет Moscow. MovieStart Talents

В рамках «Московской международной недели кино» в «Музее Москвы» 27 и 28 августа пройдут образовательная и культурная программы Moscow. MovieStart Talents, направленные на раскрытие потенциала молодых кинематографистов и помощь в начале творческой деятельности для дальнейшей интеграции в киноиндустрию. Об этом сообщается на сайте
продюсерского центра MovieStart, выступающего организатором мероприятия совместно с Агентством креативных индустрий Департамента культуры города Москвы.
«Мы много лет занимаемся поддержкой молодых кинематографистов и прекрасно знаем, какие вопросы волнуют не только их, но и профессионалов индустрии. В числе основных целей наших мероприятий – содействие диалогу начинающих и опытных деятелей кино, чтобы отрасль закрывала свои потребности в кадрах и идеях, а дебютанты смогли реализовать себя в профессии. Будем надеяться, что эти задачи будут выполнены и на такой мощной индустриальной площадке, как Международная московская неделя кино», —
прокомментировал генеральный директор продюсерского центра «Мувистарт» и руководитель проекта MovieStart Talents Дмитрий Якунин
.
Среди заявленных дискуссионных панелей — презентационная сессия «Куда пойти учиться?», на которой представители ведущих столичных киношкол расскажут о тонкостях организации образовательных процессов и подискутируют о том, закрывают ли образовательные учреждения потребности учащихся и киноотрасли. Спикерами выступят директор Высшей школы креативных индустрий Плехановского университета Дмитрий Котов
, координатор проектов TheOneFilm Дарья Елена Дашунина
, куратор киношколы «Студия 24» Павел Сарычев
, руководитель образовательных программ в сфере кино и медиа Школы кино и телевидения «Индустрия» Ольга Аликберова, декан продюсерского факультета Института кино и телевидения Ирина Глебова, координатор проектов Киношколы им. МакГаффина Яна Коломиец и заместитель директора Института кино НИУ ВШЭ Мария Созинова.
Участники дискуссионной сессии «Как попасть дебютанту в киноотрасль?» поделятся опытом, дадут слушателям ценные советы и обратят внимание на нюансы, которые помогут дебютантам сделать свой первый, но уверенный шаг в киноиндустрию. В качестве спикеров заявлены Дмитрий Якунин, руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» Борислав Володин, выпускница ВГИКа и участница программы «Автор», «АртМастерс. Регионы» Василина Свиридова, руководитель программы «НМГ Дебют» и Экспериментального творческого объединения Ким Белов
и актриса Вероника Журавлева
.
На дискуссионной сессии «Искусственный интеллект в кинематографе: перспективы и опасения» обсудят возможности, открывающиеся с помощью технологии ИИ, и вызовы, с которыми сталкиваются творцы уже сегодня. Среди спикеров — арт-директор и креативный консультант по визуальной разработке сложнопостановочных сцен «Мастера и Маргариты
», «Чебурашки
» и «Серебряных коньков
» Индар Джендубаев
, руководитель направления коммуникации Sber AI, завкафедрой ИКТ НИТУ МИСИС Ксения Кузнецова, генеральный директор аналитического агентства «Импакт-медиа» Александр Ляпин и руководитель венчурной студии и ИИ лаборатории кинокомпании Bazelevs Михаил Куликов. После дискуссии состоятся показы фильмов, созданных нейросетями (ITC Ai-films screening).
Образовательную программу посвятят наиболее актуальным темам для представителей креативных индустрий. На мастер-классе по депонированию сценариев от платформы N’Ris обсудят механику защиты и монетизации контента, работы с объектами интеллектуальной собственности. На лекции «Секреты успешного питчинга и как найти деньги на кино» Молодежного центра Союза кинематографистов России пойдет речь о поисках источников финансирования кинопроектов, принципах работы грантовой системы и тонкостях взаимодействия с государственными отраслевыми структурами. Лекция Егора Чичканова
от киношколы TheOneFilm на тему «Работа режиссера над созданием сцены на примере сериала "И снова здравствуйте
"» будет полезна тем, кому интересны тонкости организации работы на площадке, и начинающим режиссерам. О взаимодействии режиссера и кастинг-директора расскажет сооснователь, учредитель и глава Гильдии кастинг-директоров России Маргарита Ленских
. Режиссер Николай Рыбников
в ходе встречи на тему «От короткого метра до съемок блокбастера "Девятая планета"» поведает о своем пути в кино и новых проектах. А генеральный продюсер 1870 films Андрей Литвиненко расскажет, с чего начинается профессия оператора.
Три питчинга – сценаристов, режиссеров и операторов – пройдут в эти дни в «Музее Москвы» на Зубовском бульваре, 2. Участники представят свои истории о столице, расскажут о себе продюсерам, представителям онлайн-платформ, а также получат возможность профессиональной реализации с помощью крупных продакшенов Москвы. Модератором выступит приглашенный преподаватель Института кино ВШЭ – куратор лаборатории Роман Картушин. Кроме того, гостям покажут фильмы, созданные молодыми авторами. Культурная программа будет представлена фильмами-лауреатами двух молодежных кинофестивалей, в течение многих лет ежегодно проводимых в столице, – Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» и Московского международного кинофестиваля «Будем жить». Президент последнего Евгений Герасимов
представит работы победителей 2024-го. Организаторы Short Film Days расскажут о концепции смотра этого года. Вход свободный.
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