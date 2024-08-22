Сергей Шакуров стал бывшим разведчиком в «Гуантанамере» Сергея Мокрицкого

«До начала съемок я не видел исполнителей главных ролей вместе: Дарианис Паленсуела (молодая Мария) была выбрана в Гаване, актер Илья Шляга (молодой Лев Воронов) — в Москве. Я волновался, потому что зритель может поверить только в искренние взгляды друг на друга. Собственно, точный выбор актеров на главные роли во многом определяют успех фильма или его провал. И вот, в самом начале съемок, состоялось то, на что я надеялся: они любят друг друга, они эмоционально правильно подобраны, они существуют в кадре вдвоем, это единое целое. Верный тон всему съемочному процессу задал Сергей Каюмович Шакуров, который играет взрослого Льва Воронова. Он разбил тарелку, снялся в сложно-постановочных сценах и передал эстафету молодому поколению. Я очень доволен положенным началом и надеюсь, что дальше все будет складываться еще лучше», — рассказал режиссер Сергей Мокрицкий.
По сюжету известную экстрим-блогершу Дашу приглашают на Кубу, чтобы снять выпуск о подводном погружении и местной культуре. В самолете Даша знакомится с эксцентричной Ксенией и по прилете девушки отправляются навстречу приключениям, которые заканчиваются пропажей Ксении. Даше ничего не остается, как обратиться за помощью в местную полицию, где она знакомится с молодым полицейским Альваро. Пытаясь разобраться в исчезновении новой знакомой, Даша оказывается замешана в загадочную историю пропавшего много лет назад документа, согласно которому много лет назад Америка должна была вернуть Кубе базу Гуантанамо. За ним давно охотятся спецслужбы многих стран и известный кубинский бизнесмен, мечтающий на этом заработать. Выясняется, что больше всех об этом документе знает дедушка Даши – бывший разведчик, генерал КГБ в отставке Лев Воронов, с которым она не общается. Лев, узнав из блога Даши о похищении ее соседки, летит на Кубу. Уже в аэропорту Гаваны старый друг Воронова Диего сообщает, что Дашу тоже похитили.
фото: пресс-служба кинокомпании «Мирфильм»
«Мы только в начале пути, и работы предстоит еще много: съемки пройдут в Москве и на Кубе. Картина выйдет в прокат чуть больше чем через год, но мы уже сейчас начинаем думать о нашем будущем зрителе. В первую очередь, наш фильм для молодой аудитории, которая так или иначе идет в кино за мечтой и за сказкой. Мне кажется, то, что мы задумали, отвечает этим требованиям. Это приключенческий фильм про семейные ценности и взаимоотношения между людьми – именно сейчас очень важные темы для нашей аудитории», — считает генеральный продюсер фильма Вадим Верещагин.
Параллельно с действием в наше время, картина расскажет и о приключениях Воронова незадолго до Кубинской революции в 1958 году. Молодой Лев Воронов отправляется на Кубу, чтобы добыть документ, который предполагает, что американская база на Кубе должна прекратить свое существование. Во время проведения операции Лев встречает свою любовь Марию. Но люди и обстоятельства мешают их счастью.
фото: пресс-служба кинокомпании «Мирфильм»
«Мы снимаем кино, которое будет интересно разным поколениям, но, в первую очередь, наша картина адресована молодому зрителю: история рассказана современным языком, фильм полон динамичных приключенческих сцен с погонями и опасными ситуациями, залит солнцем и наполнен кубинскими ритмами. В фильме мы стараемся рассказать о нашем культурном коде, семейных ценностях и верности. Но, прежде всего, как и любое настоящее кино, эта картина о любви. Над фильмом работает замечательная группа во главе с режиссером Сергеем Мокрицким – невероятно талантливым и креативным человеком. Отдельно хочется отметить наш актерский состав и исполнителя главной роли – Сергея Каюмовича Шакурова. Когда мастер такого уровня соглашается играть в фильме, то с одной стороны, для нас – это большая радость, а с другой – невероятная ответственность. В фильме задействованы и звезды кубинского кино: Эслинду Нуньес наши зрители знают по картине "Всадник без головы", где она сыграла ослепительную латиноамериканскую брюнетку в партнерстве с выдающимся Олегом Видовым. Надеюсь, что первый в истории российско-кубинский фильм можно назвать отличным началом долгосрочного и продуктивного международного сотрудничества в киноиндустрии, и между Россией и Кубой в частности», — говорит генеральный продюсер фильма Рафаел Минасбекян.
Съемки проходят в Москве, а позже команда фильма переедет на Кубу. Планируется, что картину выпустят на большие экраны осенью 2025 года.
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