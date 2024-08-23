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Карина Андоленко, Алексей Матошин и Иван Колесников сдвинулись с «Мертвой точки»

23 августа
2024 год

Новости кино >>
23 августа 2024
В Москве начались съемки 16-серийного остросюжетного детектива «Мертвая точка» с Кариной Андоленко, Алексеем Матошиным и Иваном Колесниковым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Карина Андоленко, Алексей Матошин и Иван Колесников сдвинулись с «Мертвой точки»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету юрист по жилищному праву Рита Галич (Андоленко) работает в социальном центре. Однажды она получает новость о том, что ее отца, уважаемого адвоката и преподавателя в университете Евгения Владимировича, обвиняют в убийстве своей аспирантки. Вина Евгения Владимировича (Иван Шабалтас) очевидна всем – его задержали на месте преступления, на орудии убийства и на теле жертвы обнаружены его отпечатки. Но Рита не верит, что отец причастен к произошедшему, и решает самостоятельно докопаться до истины. Главная героиня начинает собственное расследование, в ходе которого в невиновности отца ей удается убедить известного адвоката Козака (Колесников) и бывшего опера Одинцова (Матошин). Уже втроем они продолжают вести это дело и вскоре выходят на крупный рейдерский синдикат, который, как выясняется, причастен не к одному убийству.

«Я стала поклонницей своей героини Риты Галич, потому что такую, как она, я еще не играла. Зачастую у меня более вдумчивые и рассудительные героини, много драматических ролей, поэтому мне интересно попробовать такой шебутной в прямом смысле характер. Она стихийная, очень легкая, эмоциональная, отзывчивая, местами слишком доверчивая, гордая, самодостаточная и бесстрашная. Сначала сделает, а потом думает, но довольно часто попадает в точку. Рита такой маленький обаятельный движок нашей истории. Она очень круто справляется с различными испытаниями: на ее долю выпадет спасение отца и других людей, – рассказывает Карина Андоленко. — В "Мертвой точке" собрался очень талантливый актерский состав во главе с прекрасным режиссером Сергеем Красновым. Я в восторге от работы с ним. Мы встречались до мотора, обговаривали важные сюжетные повороты, характер Риты, и я благодарна ему за то, что он взял меня в сотворцы. Сергей предлагает столько нестандартных ходов и дает возможность актёрам придумывать свои варианты, разрешает импровизировать, а для артиста это как подарок судьбы. Мы только начали снимать, а мне уже не хочется, чтобы это заканчивалось».

Карина Андоленко, Алексей Матошин и Иван Колесников сдвинулись с «Мертвой точки»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Компанию вышеназванным актерам составят Илья Ильиных, Андрей Ильин, Ксения Лукьянчикова и Светлана Смирнова-Марцинкевич. Съемки сериала пройдут в Москве.

По словам режиссера Сергея Краснова, «Рита не супергерой и не работает в органах, однако жизнь втягивает ее в историю, где просто необходимо бороться и обретать новые несвойственные ей навыки. Героиня пытается расследовать это дело с помощью своего бывшего однокурсника Козака и полицейского в отставке Одинцова. По сути только Козак имеет в этом деле юридическую силу, ведь Рита простой социальный работник, а Одинцов уже не работает в УВД. И вот эта тройка людей, которые сильно ограничены в своих полномочиях, распутывают это и дальнейшие дела, сталкиваясь при этом с реальным злом, которое они всеми силами пытаются победить. В "Мертвой точке" прекрасный актерский состав, понятные зрителям характеры и интересная, запутанная история. Это не классический процедурал с привычными отпечатками пальцев, криминалистами и судмедэкспертами. Нет, в этом сериале герои по сути занимаются самодеятельностью. Они столкнулись с несправедливостью и пытаются бороться с ней своими способами, потому что другой возможности найти правду у них нет».
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Карина Андоленко, Алексей Матошин и Иван Колесников сдвинулись с «Мертвой точки» фотографии
Карина Андоленко, Алексей Матошин и Иван Колесников сдвинулись с «Мертвой точки» фотографии
Карина Андоленко, Алексей Матошин и Иван Колесников сдвинулись с «Мертвой точки» фотографии
Карина Андоленко, Алексей Матошин и Иван Колесников сдвинулись с «Мертвой точки» фотографии
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