Карина Андоленко, Алексей Матошин и Иван Колесников сдвинулись с «Мертвой точки»

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23 августа Объявлена конкурсная программа Четвертого Московского Курдского Кинофестиваля Смотр пройдет в столице с 18 по 22 сентября

22 августа Сергей Шакуров стал бывшим разведчиком в «Гуантанамере» Сергея Мокрицкого В приключенческом экшене, посвященном Кубе, главные роли исполнят как российские, так и латиноамериканские актеры