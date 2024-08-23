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Максим Дрозд, Евгения Крюкова и Антон Батырев попадут под «Дождь на исходе лета»

23 августа
2024 год

Новости кино >>
23 августа 2024
В эфире «России» 26 августа в 21:20 состоится премьера мелодрамы Оксаны Байрак «Дождь на исходе лета». Главные роли исполняют Максим Дрозд, Евгения Крюкова, Антон Батырев, Ася Домская, Ирина Ефремова, Петр Рыков, Лариса Удовиченко, Екатерина Семенова и Ирина Кобзева, уточняет пресс-служба телеканала.

Максим Дрозд, Евгения Крюкова и Антон Батырев попадут под «Дождь на исходе лета»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Максим Дрозд в сериале «постарался быть максимально близким к себе, Максиму Дрозду, с его усталостью, противоречиями, внутренним душевным состоянием. Я даже одевался в кадре из своего гардероба в надежде, что это поможет. Мой герой – актер, и у меня уже были попытки воплощать истории о личной и профессиональной жизни артистов. Но в большой степени это были комедии. А вот так, по-честному, со всей, пусть неприятной, но правдой, я впервые сыграл под руководством Оксаны Байрак».

Зрителей ожидает мини-сага о жизни трех семей, каждая из которых счастлива и несчастлива по-своему, – Дольских, Дымовых и Марковых. Практически бунинский солнечный удар, случившийся между студенткой Ольгой Дымовой (Домская) и ее преподавателем Михаилом Дольским (Батырев): расставание и случайная встреча после долгих пятнадцати лет повлекли за собой целую череду событий. Ольга разрывается между любовью юности Дольским, давно женатым на Людмиле (Ефремова), и нынешним мужем Александром (Рыков), талантливейшим кардиохирургом. Не менее драматична и линия лучшего друга Михаила, Петра Маркова (Дрозд), который женат на прекрасной женщине Рите (Крюкова). Их брак нельзя назвать идеальным: все эти годы Рита как данность принимала многочисленные измены мужа, оправдывая это невозможностью остаться одной после потери шестилетнего сына. Однако, после случайного знакомства с молодой любовницей мужа она окончательно понимает, в какой бездне самообмана живет долгие годы, и решает оставить Петра. Тем более что и в ее жизни происходит волшебная встреча с идеальным мужчиной.

«Дождь на исходе лета». ТВ-ролик


«Помните, как у великого Александра Пушкина: "Поговорим о странностях любви". Это, наверное, главный референс многосерийного фильма "Дождь на исходе лета". В нашей жизни бывают ситуации, когда люди все кардинально меняют, устав от прежних, когда-то счастливых, а теперь постылых отношений. Но парадокс в том, что в новых отношениях и мужчины, и женщины начинают искать черты прежних возлюбленных, моделировать новую жизнь по лекалу прежней. И, когда душевный самообман раскрывается, случается драма нового расставания, еще более тяжелая. Так, один из главных героев фильма Петр Марков только после потери жены осознает, что она – его жизнь, а все остальное – миф. Его друг Михаил Дольский, напротив, понимает, что женщина, от которой он отказался пятнадцать лет назад, и есть его жизнь. Метания между женой и возлюбленной приводят к самым плачевным последствиям. А что же героини фильма Рита Маркова, Мила Дольская, Ольга Дымова? Они тоже любят, страдают от разрушенного мужьями мира, но, как птицы Феникс, возрождаются к новой любви. Или, как ни странно, к утерянной», — рассказала режиссер Оксана Байрак.
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№ 1
Igor D.88   23.08.2024 - 13:10
"Я даже одевался в кадре из своего гардероба в надежде, что это поможет" .... когда учишься играть на ходу))))))))))))) читать далее>>
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Максим Дрозд, Евгения Крюкова и Антон Батырев попадут под «Дождь на исходе лета» фотографии
Максим Дрозд, Евгения Крюкова и Антон Батырев попадут под «Дождь на исходе лета» фотографии
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