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Объявлена конкурсная программа Четвертого Московского Курдского Кинофестиваля

23 августа
2024 год

Новости кино >>
23 августа 2024
Объявлена конкурсная программа Четвертого Московского Курдского Кинофестиваля, который пройдет в столице с 18 по 22 сентября. Согласно пресс-службе смотра, в конкурс игрового кино вошли семь полнометражных фильмов, в документальный — восемь картин, в короткометражной секции 14 игровых и девять неигровых лент. Фестивальные показы будут проходить в кинотеатрах Москвы на языке оригинала с русскими субтитрами.

Объявлена конкурсная программа Четвертого Московского Курдского Кинофестиваля
фото: пресс-служба фестиваля

В этом году фестиваль делает акцент на межкультурном диалоге в целом и сотрудничестве с Россией. В программах примут участие картины из 12 стран, включая Ирак, Турцию, Иран, Францию, Сирию, Канаду и Нидерланды. Отдельный фокус направлен на фильмы о езидах и их древней месопотамской религии. Это отразилось и в визуальной концепции фестиваля: центральный символ постера — перо павлина, что является мощным символом для курдского народа.

В конкурс игрового кино вошли экспериментальный «Мой дом Мосул» о пешем путешествии по руинам Мосула, драма «Преходящее счастье» об уязвимости идиллии, историческая картина «1988» о газовой атаке в разгар иракско-иранской войны приграничного города Халабджа, трагическая сага «Лошадь» о попытках героя вернуться в собственный дом после падения режима Саддама Хуссейна, спортивная драма «Багдад Месси» о том, как в охваченном войной Ираке десятилетний мальчик с тяжелой травмой испытывает неутолимую страсть к футболу, лента «Махса смеялась» об эмиграции как о способе убежать от социальных и религиозных проблем и «Добрый день» об актерах курдского театра, пытающихся вновь поставить спектакль, запрещенный 25 лет назад.

Объявлена конкурсная программа Четвертого Московского Курдского Кинофестиваля
фото: кадр из фильма «Мой дом Мосул»

В неигровом полнометражном конкурсе представлены «Дочери солнца» о попытках езидских женщин и девочек, которых Исламское государство использовало в качестве сексуальных рабынь, заново построить жизнь, «Резня в пустыне» о нападении режима Баас на деревню Декан, картина «За справедливость» о ежедневных попытках матери вызволить осужденного сына из тюрьмы, «Надежды из дерева» про человека, делающего деревянные протезы, «Менестрели Священных гор» о путешествии музыканта через историю и мифы, окружающие древний мистический инструмент танбур, биография «Мустафа Паша Ямулки борец за справедливость» о жизни курдского военного офицера, назначенного председателем Османских процессов в 1919-1920 годах, «Портрет беженца» о курдском гражданско-политическом активисте, вынужденном ради свободы своей родины пойти на множество жертв, и «Скорбная река» об одном из самых известных певцов Восточного Курдистана, который уже много лет борется за свое искусство.

Конкурсная программа короткометражных игровых фильмов состоит из 14 лент из Ирана, Турции, Ирака, Сирии и Канады. Это политические и социальные драмы, а также картины, затрагивающие вопросы насилия, применения казней, выражения трагедии через искусство. В аналогичном документальном конкурсе примут участие девять работ из Ирака, Турции, Ирана и Франции. Многие из короткометражек посвящены проблемам женщин в Курдистане — их политическому, социальному и культурному статусу, а также преступлениям против них.
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