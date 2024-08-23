Завершились съемки «Маминого счастья» с Мариной Маняхиной и Алексеем Фатеевым

По словам Алексея Фатеева, зрителей ожидает «проект о трудностях выбора и неверных поступках молодых людей. Достаточно сложная история о простых вещах».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
В эпицентре событий окажется медсестра Евгения, весь смысл жизни которой заключается в ее любимой дочке Даше. Она готова пойти на все, лишь бы девушка не знала горя. Однажды Даша с женихом Толиком на машине сбивают человека. главная героиня принимает решение взять вину на себя. Спустя два года она выходит на свободу и возвращается домой, которого у нее теперь нет – дочь с женихом продали квартиру. Евгению спасает от отчаяния встреча с бывшим военным Олегом, который предлагает ей пожить у него. Между ними появляются чувства. Казалось бы, наконец-то несчастная женщина обрела любовь. Но внезапно в жизни Олега появляется бывшая жена.
«Моя героиня, несмотря на все трудности, потери и предательства, остается доброй, открытой и всепрощающей! Я вместе с ней прошла необыкновенно насыщенный и сложный путь», — рассказала о своем персонаже Марина Маняхина.
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