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Завершились съемки «Маминого счастья» с Мариной Маняхиной и Алексеем Фатеевым

23 августа
2024 год

Новости кино >>
23 августа 2024
Марина Маняхина, Алексей Фатеев и Серафима Ковальчук сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Александры Бутько «Мамино счастье», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

По словам Алексея Фатеева, зрителей ожидает «проект о трудностях выбора и неверных поступках молодых людей. Достаточно сложная история о простых вещах».

Завершились съемки «Маминого счастья» с Мариной Маняхиной и Алексеем Фатеевым
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

В эпицентре событий окажется медсестра Евгения, весь смысл жизни которой заключается в ее любимой дочке Даше. Она готова пойти на все, лишь бы девушка не знала горя. Однажды Даша с женихом Толиком на машине сбивают человека. главная героиня принимает решение взять вину на себя. Спустя два года она выходит на свободу и возвращается домой, которого у нее теперь нет – дочь с женихом продали квартиру. Евгению спасает от отчаяния встреча с бывшим военным Олегом, который предлагает ей пожить у него. Между ними появляются чувства. Казалось бы, наконец-то несчастная женщина обрела любовь. Но внезапно в жизни Олега появляется бывшая жена.

«Моя героиня, несмотря на все трудности, потери и предательства, остается доброй, открытой и всепрощающей! Я вместе с ней прошла необыкновенно насыщенный и сложный путь», — рассказала о своем персонаже Марина Маняхина.
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№ 1
Тульский парень   23.08.2024 - 16:13
Вот так, выходишь с тюрьмы, а тебя ждет бывший военный Олег))) Персонаж взялся неоткуда. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Завершились съемки «Маминого счастья» с Мариной Маняхиной и Алексеем Фатеевым фотографии
Завершились съемки «Маминого счастья» с Мариной Маняхиной и Алексеем Фатеевым фотографии
Завершились съемки «Маминого счастья» с Мариной Маняхиной и Алексеем Фатеевым фотографии
Завершились съемки «Маминого счастья» с Мариной Маняхиной и Алексеем Фатеевым фотографии
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